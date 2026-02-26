Infantino reafirma "plena confianza" a Sheinbaum y México como sede del Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Luego de los hechos de violencia registrados el domingo por la muerte de Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a México para ser sede mundialista.

"Hoy tuve una excelente conversación con la presidenta. Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión y espero con gran entusiasmo que albergue todos los partidos programados allí, en la que será la Copa Mundial de la FIFA más inclusiva y la mejor de la historia", anunció en sus redes sociales.

Infantino destacó el entusiasmo por que el país albergue todos los partidos programados, describiendo el torneo como "el más inclusivo y el mejor de la historia".

El dirigente no proporcionó más detalles de la llamada, ni expuso si habrá medidas de seguridad adicionales durante la justa deportiva, luego de los hechos de violencia del fin de semana. Por su parte, el gobierno mexicano ha dicho que será el Mundial "más seguro".

Por su parte, la mandataria subió un mensaje para confirmar que habló con Infantino y lo acompañó de una fotografía.

"Conversé por llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Fútbol 2026. Confirmamos la confianza en el país", apuntó en sus redes sociales.

Esta declaración llega en un contexto de creciente preocupación por la seguridad, tras la reciente ola de violencia desatada por la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La crisis se desencadenó el domingo 22 de febrero, cuando el Ejército mexicano eliminó a 'El Mencho' en una operación militar en Jalisco, bastión del CJNG.

Esta acción provocó una respuesta inmediata y violenta por parte del cártel: bloqueos de carreteras con vehículos incendiados, tiroteos con fuerzas de seguridad y ataques coordinados en al menos una docena de estados, incluyendo Jalisco, Guanajuato y Michoacán.

Guadalajara, capital de Jalisco y sede del Estadio Akron –donde se programan cuatro partidos del Mundial–, ha sido particularmente afectada. La violencia obligó a la Federación Mexicana de Futbol a posponer encuentros de la Liga MX, como el Querétaro vs. Juárez, y generó alertas de viaje por parte de gobiernos extranjeros, como Estados Unidos, Alemania y Canadá.

El torneo , con 48 equipos participantes por primera vez, se promociona como el más inclusivo, pero la violencia actual pone a prueba la capacidad de México para manejar emergencias en sedes clave. Expertos advierten que, si la inestabilidad persiste, podría afectar no solo el evento principal, sino también los partidos clasificatorios programados para marzo en Monterrey y Guadalajara.

La mañana de este jueves, la Federación Mundial de Deportes Acuáticos (World Aquatics) anunció la cancelación por temas de seguridad de la segunda fecha de la Copa del Mundo de Clavados, programada del 5 al 8 de marzo en Zapopan, Jalisco.

La decisión se toma luego de las preocupaciones externadas por las distintas delegaciones sobre si las autoridades locales podrían otorgar las garantías mínimas de seguridad a los visitantes