Jugadoras extranjeras dejan a Charros de Jalisco tras violencia por caída de “El Mencho”

Jugadoras de Charros que decidieron salir . Foto: FB Charros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El equipo Charros Femenil de la Liga Mexicana de Softbol (LMS) anunció la salida de cuatro jugadoras extranjeras como consecuencia de los hechos violentos que ocurrieron el domingo por la captura del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

Las jugadoras que decidieron irse son Nicola Simpson (pitcher y jardinera), Natalie Widman (catcher e infielder) y Janet Leung (pitcher), toda de Canadá, así como Eva Voortman (pitcher) de Países Bajos.

La directiva del equipo informó que se trató de “una decisión personal”. ?

“Charros agradece el esfuerzo, compromiso y profesionalismo de Nicola, Natalie, Janet y Eva durante la actual campaña y confía en tenerlas pronto de regreso”, dice el comunicado.

Se incorporan al roster de Charros Softbol Femenil Valeri Canales, Ana Sofía Villarreal y Brenda Yamilet Velarde.

En la temporada 2026, la novena jalisciense tiene récord de cinco triunfos y 14 derrotas, y ocupa el penúltimo lugar entre los ocho equipos de la LMS.