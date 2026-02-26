Selecciones nacionales se quejan ante posibles pérdidas por ir al Mundial de futbol

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de que en diciembre la FIFA anunció la mayor bolsa de premios en la historia del Mundial de futbol con un total acumulado de 655 millones de dólares para las 48 selecciones participantes, un grupo de federaciones de países europeos ha manifestado extraoficialmente su inconformidad ante la incertidumbre por no tener definidos los ingresos que van a obtener durante el torneo.

De acuerdo con una investigación del diario inglés The Guardian, al menos 10 de los 16 países de Europa que disputarán la competición están descontentos con las cifras de estímulos presentadas por la FIFA, ante los altos costos que les representará asistir al certamen organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Respecto a Qatar 2022, en donde la competición se llevó a cabo bajo una dinámica logística concentrada en una sola ciudad, las distancias que impone Norteamérica para los traslados disparan las cantidades a gastar por parte de las federaciones nacionales, lo que a su consideración merma sus potenciales ingresos.

Asimismo, a pesar de que tanto México como Canadá hizo concesiones fiscales para los países participantes, en Estados Unidos no se brindó un beneficio tributario, mismo que además es variable según las leyes de cada estado, los cuales rigen las regulaciones hacendarias en estos casos, por lo que las retenciones respecto a las ganancias no serán las mismas.

Por su parte, según The Guardian, la FIFA ha planteado una reducción en los viáticos para las distintas selecciones, de 850 a 600 dólares por persona, lo que implica que las federaciones absorban la diferencia.

De acuerdo con el anuncio de estímulos de FIFA para el Mundial de futbol, el equipo campeón ganará 50 millones de dólares, con incentivos a partir de nueve millones para aquellas selecciones que terminen su participación en la primera ronda, lo cual representa la misma cantidad otorgada en Qatar 2022.