Delegaciones de otros países no viajaron a Guadalajara para Copa del Mundo de Clavados por violencia

Delegaciones de otros países decidieron no viajar a Guadalajara para Copa del Mundo de Clavados. Foto: x: COM_MEXICO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En entrevista para diversos medios de comunicación, Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan, confirmó que la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara ocurrió porque las delegaciones de los distintos países que iban a competir decidieron no viajar por la violencia que se desató en la entidad tras abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Se hizo una labor para que no se cancelara. Estábamos listos. No se está suspendiendo ninguna actividad. Tendremos el Mundial (de futbol), tendremos el Tour de la Copa del Mundo (del 28 de febrero al 2 de marzo en el estadio de las Chivas) y el juego de leyendas (del Barcelona vs. Real Madrid a celebrarse el 3 de marzo en el mismo inmueble)”.

Frangie explicó que pese a la ola de violencia que grupos criminales desataron el domingo 22 de febrero derivados del operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco donde fue abatido “El Mencho”, la “tranquilidad” y “reactivación económica” en el estado estás regresando paulatinamente. Aunque también mencionó que respetan la decisión de las delegaciones de no ir a la Copa del Mundo de Clavados.

“Ellos (las delegaciones) están en otros países y muchas veces las escenas que se vieron ese día son susceptibles. Tampoco pensábamos que en 72 horas íbamos a volver a la normalidad. Existe miedo, hay que estar alertas. Seguiremos trabajando unidos. Tanto el apoyo que nos ha dado la presidenta de la República, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Estado y los municipios…estamos trabajando en conjunto todo el tiempo”.



