El mundo confía en México para organizar el Mundial: Juan Ramón de la Fuente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que el mundo confía en México y que la presidenta Claudia Sheinbaum ha asumido la organización del Mundial de futbol con una visión de estado.

A cinco días de la crisis de seguridad en varias regiones del país derivada del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el canciller, a nombre del gobierno federal, refrendó la postura oficial que anticipa la mejor organización en la historia del certamen a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

“La llamada que hizo ayer el presidente de FIFA (Gianni Infantino) a la presidenta Sheinbaum es una muestra clara que reitera la confianza del mundo en México para organizar este Mundial y que hay una relación de trabajo coordinada y que vamos todos juntos para lograr la mejor Copa del Mundo de la historia”, afirmó De la Fuente en el marco de la ceremonia por el arribo del trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Nuestra presidenta ha asumido este compromiso con una verdadera visión de estado, ha estado personalmente supervisando el trabajo que se ha hecho con todas las dependencias del gobierno federal, de los gobiernos estatales, municipales, del sector privado y de las organizaciones sociales”, agregó el exrector de la UNAM.

Por su parte, Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para el Mundial de futbol, consideró que Guadalajara, primera parada en la gira del trofeo de la FIFA por México, el día de hoy es una ciudad más segura que hace unos días.

Cuevas, confianza en Guadalajara. Foto: Eduardo Miranda

“Guadalajara y Jalisco nos demuestran el trabajo en equipo que tiene México, sino también la importancia de laborar con inteligencia y cooperación, combatiendo sí a los criminales, pero también atajando las causas”, apuntó Cuevas.

Además de Guadalajara, la gira por México del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, auspiciada por la refresquera Coca- Cola, incluirá las ciudades de León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla y Mérida, así como la zona arqueológica de Chichén Itzá.