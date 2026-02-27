Fallece Marco Tolama, ícono del periodismo automovilístico en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Murió Marco Antonio Tolama, reconocido expiloto y comentarista especializado en automovilismo y Fórmula 1, quien dejó un legado imborrable en la difusión de estos deportes en el país. Tolama, apodado el "Charro Volador", murió el jueves 26 de febrero a los 79 años de edad, después de varias semanas en terapia intensiva por un severo cuadro respiratorio que requirió intubación.

Su familia confirmó la noticia a través de redes sociales, destacando que partió rodeado del amor de su esposa Araceli, su hija Jimena y su hijo Marco.

Nacido en Puebla, Tolama inició su trayectoria como piloto profesional en la década de 1970, compitiendo en circuitos nacionales e internacionales, lo que le valió su famoso sobrenombre por su estilo audaz y carismático al volante.

Tras retirarse de las pistas, se convirtió en una voz autorizada del automovilismo, colaborando en programas icónicos como "Los Protagonistas" junto a José Ramón Fernández en TV Azteca, donde analizaba carreras de Fórmula 1 con pasión y expertise.

También trabajó en Canal 13, Imevisión, Grupo ACIR y W Radio, y fundó la revista "Auto y Pista", que se convirtió en un referente para aficionados al deporte motor.

La confirmación de su deceso se dio a conocer mediante un mensaje en su cuenta de X, donde su familia expresó: "Hoy, en medio de un día muy soleado y caluroso, un cielo lleno de nubes recibe a Marco, una persona apasionada de su deporte, al que amó muchísimo hasta el último día. Bandera de cuadros para la voz que se hace leyenda".

El anuncio generó una oleada de condolencias en redes sociales y medios especializados. José Ramón Fernández, su compañero de larga data, compartió un sentido homenaje: "Hoy se nos va un amigo y compañero de tantos años: Marco Tolama. [...] Nunca olvidaré el día que murió Ayrton Senna: no quería narrar, estaba destrozado. [...] Descansa en paz, querido Marco".

La importancia de Tolama radica en su labor pionera para popularizar el automovilismo en México, un deporte que, gracias a sus análisis profundos y relatos apasionados, se democratizó y llegó a millones de hogares durante más de cuatro décadas.

Como expiloto convertido en cronista, puenteó el mundo de la competencia con el periodismo, inspirando a nuevas generaciones y dejando un vacío en la cobertura de la Fórmula 1 y otros eventos motorizados.