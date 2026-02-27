Fanático invade cancha en Puerto Rico y derriba a Messi en amistoso del Inter Miami (Video)

Fanático invade cancha en Puerto Rico y derriban a Messi en amistoso del Inter Miami. Foto: AP/Alejandro Granadillo

SAN JUAN, Puerto Rico (AP).- El astro del futbol Lionel Messi fue derribado al suelo por un aficionado y un guardia de seguridad al final del partido amistoso del Inter Miami en Puerto Rico.

El Inter de Miami estaba jugando contra el Independiente del Valle de Ecuador en Bayamón el jueves cuando un aficionado corrió al círculo central y agarró a Messi por la cintura antes de que ambos fueran derribados por un guardia de seguridad.

Messi parecía ileso. El astro argentino se levantó de inmediato y se dirigió a otra zona del campo.

Ocurrió alrededor del minuto 88 del partido de exhibición. Varios aficionados saltaron al campo del estadio Juan Ramón Loubriel

What a shit show this is.



Both teams in black, fans storming the field, and they end up knocking over Messi. Wow.



https://t.co/DySCzml9SD — herculez gomez (@herculezg) February 27, 2026

El partido estaba originalmente programado para el 13 de febrero, pero fue pospuesto porque Messi sintió molestias en la pierna durante el partido de exhibición anterior contra el Barcelona SC de Ecuador.

Santiago Morales y Messi anotaron en los minutos 16 y 70 respectivamente para darle al Inter Miami una victoria por 2-1.

Miami, que comenzó su temporada de la MLS con una derrota por 3-0 ante el LAFC , se enfrentará al Orlando City el próximo domingo.