Rafa Márquez afirma que hay corrupción en el futbol formativo de México (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este jueves 26 de febrero, durante un congreso realizado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Rafael Márquez, auxiliar técnico del combinado nacional, aseguró que la corrupción y la delincuencia es algo contra lo que tiene que luchar el futbol mexicano.

"Se ha escuchado durante mucho tiempo un tema que creo que, hasta me duele decirlo, es cultural en México, la corrupción. Donde dicen: ´Si quieres que juegue tu hijo, me tienes que dar (dinero)'.

"Y sí lo quiero mencionar porque creo que al final es algo que tenemos que cambiar como sociedad y no manchar el máximo deporte que tenemos, que es el futbol", señaló el auxiliar técnico.

La participación del exfutbolista, quien representó a México en 5 Copas del Mundos (2002, 2006, 2010, 2014, 2018), mismas donde fue capitán, se extendió hasta hablar acerca de la violencia que llega a la juventud.

"Le preguntas a 10 niños qué quieren hacer el día de mañana, lamentablemente a lo mejor ocho te dicen que quieren ser futbolistas y uno que otro te dice 'vivir de lo malo para tener más dinero rápido'. A lo mejor me estoy metiendo más allá de lo deportivo, pero es algo que es una realidad. Por eso estoy aquí, no sólo para preocuparme de lo que hay arriba (ser director técnico de la selección), sino de lo que hay abajo y dejar un legado. Y hacer algo por mi país”.

Márquez también explicó qué lo motivó a dejar su cargo como entrenador principal del Barcelona B para formar parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre:

“Me convenció venir a México el orgullo de ser mexicano, de querer hacer algo con el futbol mexicano. Mucha gente ha dicho que debí de quedarme en Barcelona, pero lo que me movió es tener la oportunidad de, una vez más, representar a México”.