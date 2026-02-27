World Aquatics confirma en carta a Rommel Pacheco: No habrá Copa de Clavados en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Luego de que el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes, Rommel Pacheco, solicitó por escrito al presidente de la Federación Internacional de Deporte Acuáticos (World Aquatics), Husain Al Musallam, que no se cancele la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan, Jalisco, la respuesta del organismo, también mediante una misiva, fue que no se realizará porque las federaciones de los países participantes no quieren viajar a México, los clavadistas tampoco y porque un par de aseguradoras realizaron una evaluación de riesgos y la recomendación fue no asistir.

Una fuente en la World Aquatics dijo que a Proceso que el presidente Husain Al Musallam explicó a Rommel Pacheco que la decisión de no llevar a cabo la Copa de Clavados en Zapopan, del 5 al 8 de marzo, se tomó después de que dos entidades por separado realizaron la evaluación del riesgo de estar presentes en esas fechas, luego del operativo donde murió Nemesio Oseguera alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Después de recibir los resultados consultaron con federaciones, con los clavadistas y se realizó una encuesta para preguntar si era viable asistir al evento.

Nueve federaciones dijeron que no podían viajar por recomendación de sus gobiernos y la de las aseguradoras y concluyeron que no se sentían cómodos viniendo a México, por lo cual respetuosamente declinaron participar.

Del mismo modo, el presidente de la World Aquatics explicó en la carta a Pacheco que la negativa a viajar no se limita a Zapopan si no a cualquier lugar de México, por lo cual lo más prudente fue cancelar el evento.

Husain Al Musallam agradeció el interés del gobierno mexicano por ofrecer todas las condiciones, pero reiteró que justamente tener que reforzar las medidas de seguridad respalda la decisión de los involucrados de que no es un buen momento para viajar a México y aclaró que la cancelación se hiso sobre bases sólidas y no por la información que se dio a conocer en los medios de comunicación.

Evaluación

Al medio día de este viernes se llevó a cabo una reunión entre las autoridades de gobierno y deportivas donde se determinó que se buscará una nueva fecha para hacer el evento. El anuncio podría darse a conocer este fin de semana o el lunes.

Se determinó que la Comisión Técnica del World Aquatics "buscará una nueva fecha".

En el encuentro estuvieron representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional del Deporte y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco.