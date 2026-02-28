Hostigada por empleada de la Federación de Tiro y Caza, deportista pide que la dejen competir

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La tiradora capitalina Elizabeth Rosas Acosta denuncia el acoso sistématico que ha vivido por parte de la directora de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Tiro y Caza (Femeti), Diana Izquiedo Caballero, y de la madre de ésta, quienes la han hostigado durante los últimos 18 meses, razón por la cual ha dejado de participar en torneos y selectivos y está considerando retirarse del deporte.

Frases como “esta niña mustia no debería competir” y “sólo se humilla en las competencias”, forman parte de los más de 30 mensajes que Elizabeth Rosas ha contabilizado en su contra durante este tiempo en los que la cuestionan por su calidad y se promueve el odio en su contra.

El contenido proviene de cuentas de correo electrónico y redes sociales a nombre de Norma Angélica Caballero Dávila, el cual coincide con el de la madre de Diana Izquierdo Caballero.

Dichos mensajes no llegan directamente a Rosas, tiradora de 28 años de edad, pues los destinatarios son funcionarios de organismos deportivos como el Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte) o de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y sin que el remitente se dirija directamente a ella.

Los mensajes han aparecido previo y durante las competencias, situación que Elizabeth Rosas, especialista en pistola de aire, interpreta como un intento de exhibirla ante terceros, además de menguar su rendimiento y ánimo para seguir practicando este deporte, situación que incluso provocó indirectamente que peridiera una oportunidad laboral.

Uno de los ataques se dio durante el Campeonato Nacional Femeti y Control Nacional rumbo al evento clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, realizado del 25 al 27 de julio del año pasado en el Club Cinegético Jalisciense, en el municipio de Zapopan, al que asistió Diana Izquierdo, acompañada de su hermano David y su novio Mario Alexis Delgado, quienes también practican tiro deportivo, pero no compitieron en esa ocasión.

La denuncia de Elizabeth Rosas. Foto: Especial

Durante la prueba de pistola de aire 10 metros, Elizabeth, quien llegó acompañada de su pareja, Yoalli Hernández, fue víctima de hostigamiento por parte de Diana Izquierdo, quien, asegura, se acercaba a ella para tomarle fotos y videos sin su consentimiento y con una actitud burlona por sus resultados que la ubicaron en el último lugar de la competencia entre 12 deportistas.

“La novia de Yoalli tiró muy mal, ¿por qué Conade la impulsa a que se humille y sea pura burla dentro del medio? Último lugar”, se lee en uno de los textos publicados en Instagram desde una cuenta a nombre de Norma Angélica Caballero (n_adavila) —la cual ya fue eliminada— y que fueron dirigidos en esa ocasión a un funcionario de la Conade.

“Diana debería tirar y sacar a Elizabeth, ¿dónde puedo checar eso? ¿Por qué obligan a Diana a permitir inscripciones de gente sin futuro en el medio deportivo?”, se lee en otra publicación.

En los mensajes, Norma Angélica Caballero Dávila habla en plural como una persona con la capacidad de decidir a nombre de la Femeti y de su hija Diana Izquierdo.

“Necesito por favor me proporcionen un correo o teléfono de la persona indicada que pueda ponerle una orden de restricción al Lic. Yoalli y a su novia Elizabeth, asistieron ahorita al Club Cinegético Jalisciense a la competencia de tiro deportivo con el único afán de molestar a Dianis y a Mario... solicito me pongan atención para poder llevar el caso”.

Otro mensaje: “Ya que esta gente sólo le tiene envidia a Diana y lo que se ocasionará es que Diana como coordinadora les cierre las puertas a la competencias porque no tienen nada que hacer aquí… Es nuestra última advertencia, es muy molesto estar pidiendo este tipo de cosas. Diana ha hecho grandes cambios en el tiro y estoy segura que en unos años veremos a David en competencias internacionales de la mano de Dianis”.

Uno más en el que le dice al Indeporte que otros representantes de la Ciudad de México serán afectados por Diana Izquierdo si no impiden que Elizabeth Rosales compita: “Se les va a cerrar la puerta no sólo a ellos sino incluyendo a atletas como protesta a nuestras peticiones porque no hacen un cambio. Ignoran nuestros comentarios. Dianis ahorita ya no quiere continuar aquí porque la están molestando e incomodando”.

Cabe aclarar que se corrigió la ortografía y redacción de estos mensajes para que sean inteligibles.

Derivado de este entorno, Elizabeth Rosas expuso su situación ante el Comité Olímpico Mexicano (COM) el 6 de agosto del año pasado cuando envió una carta a la presidenta del organismo, María José Alcalá, en la que solicitó su respaldo para tomar las acciones pertinentes con la intención de que los dirigentes del deporte no afecten a más deportistas y trunquen su desarrollo. No obtuvo respuesta.

En septiembre de 2025, Rosas comenzó a trabajar en el Indeporte, experiencia laboral que terminó menos de cuatro meses después, debido a que, según explica, llegaron más correos electrónicos de Norma Angélica Caballero Dávila.

En esta ocasión, a propósito del Selectivo Nacional Rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, programado del 6 al 8 de febrero en Guadalajara, los correos iban dirigidos a María Antonieta Carmona, subdirectora de estímulos y recompensas del Indeporte y quien era la superior directa de Elizabeth Rosas.

En el selectivo pasado, como su representante de la Ciudad de México, fue Elizabeth Rosas, quien sólo fue a humillarse. Me parece increíble que personas como ella sean apoyadas en el medio deportivo a pesar de no tener futuro, cabe recalcar que fue a molestar a la coordinadora Diana Izquierdo y a Mario Delgado quien en todo momento se sintieron acosados por esta mujer que da vergüenza... y reitero mi opinión sobre ella: es una nefasta a quien ni siquiera le deberían permitir su participación en dichos eventos -se lee en un mail de fecha 2 de febrero.

“Ya les habíamos comentado que si hacían caso omiso Dianis les negaría el acceso a los niños de la Ciudad de México. Diana tomará cartas en el asunto”, menciona otro correo enviado esa misma primera semana de febrero. “Hasta el día de hoy no tenemos registro de inscripción al selectivo de este fin de semana así que no los queremos ver en el CODE (instalación deportiva del estado de Jalisco) como acostumbran. No sé qué palancas tienen que en todos lados están…Y no sabemos qué situaciones tengan pero ella siempre nos perjudica”, agrega con insistencia la mamá de Diana Izquierdo.

Por este motivo, Rosas, quien cubre con su propio dinero todos los gastos que le genera practicar el tiro deportivo, decidió no asistir al torneo. El 3 de febrero ingresó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación Territorial en la alcaldía Benito Juárez por el delito de discriminación en la modalidad de negación o restricción de derechos laborales en contra de Norma Angélica Caballero Dávila y su hija Diana Izquierdo Caballero.

Uno de los correos envíados por la madre de Diana Izquiero Caballero. Foto: Especial

Harta de la situación, el 9 de febrero último, envió una segunda carta dirigida a María José Alcalá que tampoco ha sido atendida.

“He considerado la idea de retirarme porque es muy molesto que no hagan caso a lo que uno dice. Y tal vez a lo mejor ni tengo resultados o vaya empezando, tal vez me vaya bien, tal vez me vaya mal, pero no me imagino cuánta gente se va por este tipo de situaciones que no frenan desde el inicio”, lamenta la deportista.

Una amistad de antaño

A decir de Elizabeth Rosas su relación con Diana Izquierdo se remonta a 15 años cuando ambas se conocieron mientras cursaban el primer grado de secundaria en el Instituto Kiel en la alcaldía Iztapalapa. Tiempo después se reencontraron en la Vocacional 5, aunque tomaban clases en grupos distintos.

Años más tarde, por amigos en común, volvieron a coincidir cuando ambas incursionaron en el futbol americano femenil en la modalidad de lingerie como parte del equipo Pats en el Deportivo de los Electricistas y en donde afianzaron su amistad.

Acoso en Instagram de la madre de Diana Izquierdo Caballero. Foto: Especial

De acuerdo con Elizabeth al terminar su etapa en el futbol americano se distanció de Diana Izquierdo hasta que una vez más volvieron a cruzarse sus caminos, ahora en el tiro deportivo.

Rosas se inició en este deporte bajo la instrucción del entrenador Onésimo Albino en las instalaciones de la Utopía Ixtapalcalli Quetzalcóatl, donde Diana Izquierdo, ya como coordinadora de Alto Rendimiento de la Femeti, la vio practicar. Ese fue el preámbulo de los acosos.

Al poco tiempo, Diana Izquierdo también se incorporó a practicar el tiro deportivo. Comenzaron entonces los hostigamientos de su madre, mismos que se fueron incrementando de manera progresiva hasta que después del Campeonato Nacional de julio de 2025 en Jalisco, por recomendación de su instructor, se cambió de lugar de entrenamiento al Velódromo Olímpico de la alcaldía Venustiano Carranza, sede del Club de Tiro Curicaveri.

Yo diría que hicieron un tema personal en contra mía, pero la verdad uno se cansa de que todo el tiempo le estén preguntando (los funcionarios de las dependencias del deporte): ‘Oye, nos llegó esto’ (en referencia a los correos electrónicos) y que en lugar de que me conozcan por ser la persona que soy me conozcan por ser la persona a la que le mandaron un mensaje y tienen que preguntarle qué pasa con esta situación y qué es esto.

Previo a incorporarse a la Femeti, Diana Izquierdo prestó servicios profesionales en la Conade durante 2022, cuando trabajó muy cerca de la analista Eunice Romero, otrora fisioterapeuta de Ana Guevara. Después se integró a formar parte del programa social Ponte Pila en la Ciudad de México.

En los mensajes de acoso de Norma Angélica Caballero Dávila, además de señalar a Elizabeth Rosas, también menciona en repetidas ocasiones de manera despectiva a su novio Yoalli Hernández Martínez como un personaje nocivo para la comunidad del tiro.

Autodefinido como especialista en alto rendimiento, Hernández Martínez se desempeña como subdirector de Medicina del Deporte en el Indeporte desde julio último. También fungió como analista ténico (antes metodólogo) de la Conade durante el primer semestre de 2025 y fue director de Calidad para el Deporte del propio Indeporte en 2024.

Jorge Peña, presidente de la Femeti, anuncia investigación. Foto: Facebook / Federación Mexicana de Tiro y Caza, A.C.

Yoalli Hernández vivió una primera etapa como metodólogo de la Conade de 2014 a 2023, tiempo en el que tuvo bajo su cargo disciplinas del deporte convencional y adaptado. Después fue contrato durante tres meses en la Federación Mexicana de Tiro, en el mismo cargo que hoy ocupa Diana Izquierdo, quien lo sustituyó.

Proceso consultó a Jorge Peña Soberanis, presidente de la Femeti, para conocer su postura sobre el acaso denunciado contra Diana Izquierdo, la empleada de mayor responsabilidad en la estructura de la federación.

“Es penoso tener que estar contestando cosas que no tienen sentido, ni pies ni cabeza”, aseguró Peña Soberanis. “Diana ha tenido un trabajo muy eficiente, transparente y con un desempeño muy profesional, no entendería qué tiene que ver su mamá y demás personas que se pretenden involucrar y no soy autoridad para juzgar la conducta de otras personas ajenas a la Femeti. He dado instrucciones a la dirección de Femeti para contratar un abogado y haga las denuncias correspondientes y se llegue a las últimas consecuencias de este asunto” concluyó el federativo.

El reportero también buscó a Diana Izquierdo para que se pronuncie sobre los señalamientos en su contra y su mamá, sin embargo, no respondió a la solicitud de entrevista.