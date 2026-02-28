La IFAB aprueba nuevo reglamento para reducir la pérdida de tiempo en el futbol . Foto: AP

HENSOL, Gales (AP).- Una versión ajustada de una regla de trato fuera de la cancha de la que Lionel Messi se quejó en 2024 fue adoptada a tiempo para la Copa del Mundo por la Junta de la Asociación Internacional de Futbol (IFAB) el sábado.

La asamblea general anual de la IFAB, organismo que establece las reglas del juego a nivel mundial, también amplió el alcance del VAR para incluir los saques de esquina, las segundas tarjetas amarillas y otras medidas para acelerar el juego. Otras reglas implementadas incluyen un "principio de cuenta atrás" aplicable a los saques de banda y de meta.

En las nuevas reglas que se aplicarán al Mundial, se permitirán las repeticiones de video para verificar y revisar las tarjetas rojas que surjan de “una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta” y podrán anular un “tiro de esquina claramente incorrectamente otorgado, siempre que la revisión pueda completarse inmediatamente y sin retrasar el reinicio”.

El VAR también puede analizar los casos de identidad errónea, cuando el árbitro sanciona a un jugador equivocado por una infracción que resulta en una tarjeta roja o amarilla.

Según la regla de tratamiento fuera de la cancha, los jugadores que provoquen un retraso en el juego debido a una lesión “deberán abandonar el campo de juego y permanecer fuera durante un minuto una vez que el juego se haya reanudado”.

La Major League Soccer (MLS) implementó originalmente la regla con un periodo de espera de dos minutos. Durante un partido entre el Inter Miami y Montreal en 2024, Messi quedó lesionado durante un tiempo prolongado por una aparente lesión de rodilla y fue enviado a la banca a esperar dos minutos antes de reingresar al partido.

Se vio a Messi quejándose durante la espera, diciendo en español: “Con este tipo de reglas, vamos en una mala dirección”.

Las interrupciones relacionadas con lesiones en la MLS se redujeron de un promedio de cinco a seis por partido a 1,5 por partido.

"¿Cómo se puede encontrar la manera de evolucionar el juego y a la vez mantener su integridad? Es un equilibrio delicado, y hay que entender que no siempre se recibirán elogios, que la gente no siempre hablará maravillas de las novedades que se introduzcan", dijo Ali Curtis, director de innovación deportiva de la MLS.

La IFAB también acordó que se realicen pruebas para analizar más a fondo los retrasos tácticos por lesiones de los porteros en un esfuerzo por "disuadir este comportamiento".

La IFAB también adoptó el sábado una regla de sustituciones cronometradas, ideada por la MLS. Esta regla exige que los jugadores sustituidos abandonen el terreno de juego en los 10 segundos siguientes a la aparición del tablero de sustituciones. De no hacerlo, no se les permitirá entrar al campo hasta la primera interrupción del partido tras un minuto de juego.

El año pasado, la IFAB aprobó un cambio de regla por el cual se concede un tiro de esquina al equipo oponente si un portero sostiene el balón durante más de ocho segundos.

A partir de ahora se aplicará una regla similar en los saques de banda y de meta.

Si el árbitro considera que alguno de los dos se está demorando demasiado, se iniciará una cuenta atrás visual de cinco segundos. Si el balón no está en juego al final de la cuenta atrás, se concederá un saque de banda al equipo contrario y el saque de meta será un córner para el equipo contrario.

Jugadores cubriéndose la boca

La IFAB dijo que llevará a cabo un proceso de consulta para desarrollar medidas para lidiar con los jugadores que se cubren la boca cuando se enfrentan a sus oponentes durante los partidos.

El jugador del Benfica, Gianluca Prestianni, fue acusado de abusar racialmente del delantero del Real Madrid Vinícius Júnior durante un reciente partido de playoffs de la Liga de Campeones mientras se cubría la boca con su camiseta.

Prestianni negó haber insultado racialmente a Vinícius. No jugó el partido de vuelta contra el Madrid el miércoles tras ser suspendido un partido por la UEFA.