México conquista dos medallas de plata en la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026

Osmar Olvera y Juan Celaya ganan medalla de plata en la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026. . Foto: Gobierno de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Arrancaron las actividades en la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026. La delegación mexicana estuvo representada en la prueba de equipo mixto por Aranza Vázquez, Gabriela Agúndez, Osmar Olvera y Randal Willars.

El representativo nacional se colgó la presea de plata al sumar 460.85 puntos. Canadá consiguió el bronce y China estuvo en lo más alto del podio. Por su parte, Osmar Olvera y Juan Celaya también conquistaron el metal de plata en la prueba de trampolín 3 metros sincronizados varonil al acumular 441.63 puntos, solo por debajo de la pareja china, Zongyuan Wang y Jiuyuan Zheng, quienes finalizaron con 461.37 unidades.

“La actividad continuará este 1 de marzo con la final de trampolín 3 metros sincronizados femenil, en la que participarán Lía y Mía Cueva Lobato, a partir de las 9:00 horas (tiempo del Centro de México). Posteriormente, a las 11:30 horas (TCM), Randal Willars y Kevin Berlín competirán en la final de plataforma 10 metros sincronizados varonil.

“Más tarde, a las 15:30 horas, se llevará a cabo la final de plataforma 10 metros femenil, con la participación de Suri Cueva Lobato; mientras que a las 18:00 horas se disputará la final de trampolín 3 metros varonil, con Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera”, señaló la Conade.