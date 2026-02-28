Toluca vence 2-0 a Chivas; el equipo de Guadalajara lleva dos derrotas consecutivas (Videos)

TOLUCA, México (AP).- Un par de goles con la participación de Paulinho en el primer cuarto de hora encaminaron este día al Toluca a una victoria de 2-0 sobre Chivas para que el bicampeón desplazara al propio Guadalajara de la cima del torneo Clausura de la Liga MX.

Paulinho recibió un tirón de camiseta por parte de Richard Ledezma en las primeras acciones, para que se marcara un penal tras la intervención del videoarbitraje (VAR). Jesús Gallardo convirtió a los cinco minutos.

Jorge Díaz Price amplió la ventaja a los 16, luego de ejecutar una excelsa jugada de pared con Paulinho, en la que el delantero portugués le devolvió con una pisada de espaldas a su llegada al área para sentenciar con un disparo abajo.

Un par de posiciones adelantadas de Armando “La Hormiga” González dieron al traste con dos tantos del joven delantero de Las Chivas a lo largo de la primera mitad, para irse en blanco en el marcador pese a haber dominado después de verse en desventaja.

Toluca se mantiene como uno de los dos equipos sin derrota en el campeonato junto con Pumas (que empató 1-1 con Tijuana el viernes), para reclamar la punta por criterios de desempate al contar con 18 puntos, misma cantidad que tiene Chivas, que sufrió su segundo revés consecutivo luego de caer ante Cruz Azul.

Paulinho, triple campeón de goleo vigente que este curso cuenta con cuatro dianas, fue víctima de una gran reacción de Raúl Rangel durante el complemento, cuando intentó un remate de vaselina para hacer más amplia la ventaja, pero el arquero rojiblanco lo evitó con su atajada.

El portero Luis García también fue protagonista del otro lado, cuando salió para tapar un remate de gol de Ricardo Marín, con lo que evitó que el Rebaño Sagrado recortara la desventaja en la recta final.

En la jornada de media semana, el Toluca visitará a Pumas en el duelo de los únicos equipos sin derrota, en tanto que Chivas buscará salir de su mal momento de resultados hasta el fin de semana cuando visite al Atlas en el clásico de la ciudad occidental de Guadalajara.

En otro resultado, Esteban Lozano hizo la diana en el descuento con la que Puebla venció a domicilio 1-0 a San Luis.

La Franja puso fin a una racha de cinco jornadas sin victoria para ascender a la 13ra posición con ocho puntos; San Luis se estancó en el 14to escalón con siete.