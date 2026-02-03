Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año por 9.35 millones

HOUSTON (AP) — El infielder mexicano Isaac Paredes y los Astros de Houston evitaron una audiencia de arbitraje salarial tras acordar el martes un contrato de un año por 9.35 millones de dólares.

El acuerdo se situó en el punto medio entre los 9.95 millones que el All-Star solicitó y los 8.75 millones que el equipo ofreció cuando las partes intercambiaron cifras el 8 de enero.

El trato incluye una opción de equipo de 13.35 millones para 2027 que se convertiría en una opción mutua si Paredes termina entre los 10 primeros en la votación para el MVP este año. Paredes puede recibir un bono de 50 mil dólares cada año por ser seleccionado al Juego de Estrellas.

Paredes, quien cumplirá 27 años el 18 de febrero, bateó para un tope personal de .258 con 20 jonrones y 53 carreras impulsadas en 102 juegos, obteniendo su segunda selección All-Star. Estuvo sin jugar entre el 19 de julio y el 19 de septiembre debido a una distensión del isquiotibial en la pierna derecha.

Con seis años de experiencia en las Grandes Ligas, Paredes tiene un promedio de .237 con 92 jonrones y 287 carreras impulsadas para Detroit (2020-21), Tampa Bay (2022-24), los Cachorros de Chicago (2024) y Houston, que lo adquirió en el canje de diciembre de 2024 que envió al jardinero Kyle Tucker a los Cachorros.

Paredes es elegible para arbitraje el próximo invierno y para la agencia libre después de la Serie Mundial de 2027.