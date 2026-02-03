Lindsey Vonn competirá en Milano-Cortina 2026 con el ligamento roto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn anunció que mantiene su intención de competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, a pesar de haberse lesionado el pasado viernes, tras caer mientras competía en la Copa del Mundo de Crans-Montana, Suiza, última parada previa a la justa invernal.

De acuerdo con la propia deportista, la caída le provocó la ruptura total del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lo que en principio la dejaría fuera de toda posibilidad de competir en los Olímpicos Invernales, sin embargo, adelantó que estará presente en la pista de Tofane, cuando se lleve a cabo la prueba de descenso femenil.

“Después de extensas consultas con los médicos, terapia intensa, pruebas físicas y esquí, he determinado que soy capaz de competir en el descenso olímpico del domingo”, compartió Vonn en sus redes sociales.

“Por supuesto que todavía necesitaré hacer una carrera de entrenamiento, pero confío en la habilidad de mi cuerpo para actuar… Sé cuáles eran mis posibilidades en estos Juegos Olímpicos antes de este accidente, y aunque no son las mismas ahora, mientras exista una posibilidad, lo intentaré”, agregó la esquiadora de 41 años, quien también concedió una conferencia de prensa ya en la sede olímpica.

En el deporte de alto rendimiento, una ruptura del ligamento cruzado no sólo compromete la estabilidad de la rodilla, también requiere un proceso de recuperación cercano a los nueve meses, por lo que someter el cuerpo a una carga competitiva podría resultar contraproducente ocasionando más daño.

Sin embargo, Vonn, quien recién salió de un retiro de seis años tras lesiones acumuladas en la rodilla derecha, no quiere renunciar a su intención de competir en los que serían sus quintos y quizá últimos Juegos Olímpicos, en una trayectoria que incluye un oro y bronce en la edición de Vancouver 2010, así como un tercer lugar en Pyeongchang 2018.

La dos veces campeona del mundo en Val-d'Isère 2009, llegó en la presente temporada de esquí alpino a 84 títulos en Copas del Mundo, el más reciente, obtenido apenas el 10 de enero en Zauchensee, Austria, convirtiéndose en la esquiadora de mayor edad en alcanzar la cima del podio en una de las competencias dentro del serial, por lo que previo a la lesión, estaba considerada como una de las candidatas a conquistar el oro en Milano-Cortina.