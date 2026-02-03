Super Bowl LX: horarios y dónde ver el partido en México y Estados Unidos

El Super Bowl LX se juega este domingo. Conoce a qué hora inicia y en qué canales verlo en México y Estados Unidos.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium y enfrentará a los New England Patriots, campeones de la Conferencia Americana (AFC), y a los Seattle Seahawks, campeones de la Conferencia Nacional (NFC), en el cierre de la temporada 2025 de la National Football League. El partido será transmitido en vivo en México y Estados Unidos por televisión abierta, de paga y plataformas de streaming.

Patriots y Seahawks: así llegan al Super Bowl LX

Los Patriots accedieron al Super Bowl LX tras ganar el Campeonato de la AFC y cerrar la temporada regular con marca de 14-3. El equipo destacó por su balance ofensivo y defensivo, con 490 puntos anotados y 320 permitidos en la temporada regular. El mariscal de campo Drake Maye terminó la campaña con 4,394 yardas por pase, 31 touchdowns y ocho intercepciones, mientras que la defensiva se ubicó entre las diez mejores de la liga en puntos permitidos por partido. El entrenador en jefe Mike Vrabel dirigirá su primer Super Bowl como head coach.

Los Seahawks aseguraron el título de la NFC con un récord de 14-3 en la temporada regular y una de las ofensivas más productivas del año, con 483 puntos anotados, la cifra más alta en la historia de la franquicia. El receptor Jaxon Smith-Njigba estableció récords del equipo en recepciones y yardas recibidas en una sola temporada. Defensivamente, Seattle permitió 292 puntos en la campaña regular, con un promedio inferior a 18 puntos por partido. El entrenador Mike Macdonald alcanzó el Super Bowl en su segunda temporada al frente del equipo.

El enfrentamiento representa una revancha entre ambas franquicias en el Super Bowl, luego de que Patriots y Seahawks se midieran previamente por el campeonato en la década pasada.

A qué hora inicia el Super Bowl LX

El partido comenzará con la patada inicial a las 15:30 horas, tiempo local del Pacífico, en Santa Clara, California. Este horario corresponde a los siguientes husos horarios:

Estados Unidos

18:30 horas del Este

17:30 horas del Centro

16:30 horas de la Montaña

15:30 horas del Pacífico

México

17:30 horas del centro del país (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey)

16:30 horas en la zona del Pacífico (Tijuana y Baja California)

18:30 horas en el sureste (Cancún y Chetumal)

Las ceremonias previas, incluidos los himnos nacionales y actos protocolarios, iniciarán antes del kickoff dentro de la transmisión oficial.

Dónde ver el Super Bowl LX en Estados Unidos

La transmisión del Super Bowl LX en Estados Unidos estará disponible en distintas plataformas:

NBC : señal abierta nacional en inglés.

: señal abierta nacional en inglés. Telemundo : transmisión en español para la audiencia latina.

: transmisión en español para la audiencia latina. Peacock : streaming en vivo con programación previa y posterior al partido.

: streaming en vivo con programación previa y posterior al partido. NFL+: señal oficial de la liga con acceso digital al encuentro.

La cobertura especial comenzará varias horas antes del inicio del partido, con análisis, entrevistas y programación previa.

Dónde ver el Super Bowl LX en México

En México, el Super Bowl LX contará con múltiples opciones de transmisión:

Televisión abierta

Canal 5 : transmisión en vivo con narración en español.

: transmisión en vivo con narración en español. Azteca 7: cobertura completa desde la previa hasta el final del encuentro.

Televisión de paga y streaming

ESPN : transmisión con equipo especializado.

: transmisión con equipo especializado. Fox Sports México : cobertura con programación previa al kickoff.

: cobertura con programación previa al kickoff. Disney+ : acceso al partido mediante la señal deportiva incluida en la plataforma.

: acceso al partido mediante la señal deportiva incluida en la plataforma. NFL Game Pass: transmisión en vivo y repeticiones del evento.

A qué hora comienza el show de medio tiempo

El espectáculo de medio tiempo, encabezado por Bad Bunny, está previsto para iniciar aproximadamente una hora y media después del kickoff, al finalizar el segundo cuarto del partido. Esto lo ubica cerca de las 19:00 horas en el centro de México y entre las 17:00 y 17:30 horas del Pacífico en Estados Unidos, dependiendo del desarrollo del juego.

Recomendación para los espectadores

Las cadenas y plataformas iniciarán su cobertura desde varias horas antes del inicio oficial del partido. Para seguir el evento completo, se recomienda sintonizar con anticipación la señal elegida.

El Super Bowl LX concentrará audiencias millonarias en México, Estados Unidos y otros países, al combinar el partido por el campeonato de la NFL con uno de los espectáculos musicales más vistos del año.