Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutan con Betis y Atlético de Madrid

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los futbolistas Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutaron este jueves en el partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey entre Real Betis y Atlético de Madrid, en incorporación como parte de los fichajes en el mercado de invierno dentro del balompié español.

El encuentro, que finalizó en goleada 0-5 en favor del conjunto ‘Colchonero’, vio los primeros minutos de ambos jugadores con sus respectivos equipos, tras su paso en la Liga MX y la MLS.

Fidalgo, que recién se despidió del América de México, fue el primero en presentarse al ingresar de cambio comenzando la segunda parte en sustitución del colombiano Nelson Deossa, en un partido que resultó fallido para los dirigidos por Manuel Pellegrini ante el descontento de la afición que abandonó prematuramente el estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Por su parte, Vargas, procedente del Seattle Sounders estadounidense y que recién fue convocado por Javier Aguirre para los partidos ante Panamá y Bolivia de la selección mexicana, entró al minuto 79 por el nigeriano Ademola Lookman, quien también fue una de las incorporaciones del Atlético de Madrid en el mercado invernal.

Dávid Hancko (12’), Giuliano Simeone (30’), Lookman (37’), Antoine Griezmann (62’) y Thiago Almada (83’) fraguaron la goleada rojiblancos que les permitió instalarse en la ronda de semifinales en la Copa del Rey, a la espera del sorteo de este viernes para conocer a su siguiente rival en la competición de entre el Barcelona, Atlético de Bilbao y Real Sociedad.

Atlético de Madrid y Real Betis se volverán a ver las caras el domingo en partido correspondiente a la fecha 23 del torneo de liga, pero ahora en el Estadio Metropolitano de la capital española.