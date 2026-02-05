Imane Khelif manda mensaje a Trump: “no me exploten en sus agendas políticas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La boxeadora Imane Khelif, polémica campeona olímpica en la división de -66 kilogramos en París 2024, pidió a la clase política no involucrarla en sus agendas, incluido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha sido reiterativo en su postura respecto a la prohibición de que deportistas transgénero compitan en categorías femeninas y se ha referido a ella bajo el género masculino.

A casi 18 meses de haber obtenido su título en la capital francesa en medio de cuestionamientos, la argelina de 26 años de edad rompió el silencio al conceder entrevistas a CNN y al diario deportivo L’Equipe.

“No soy transgénero. Soy una mujer. Quiero vivir mi vida. Por favor no me exploten en sus agendas políticas”, aseguró Khelif, quien se dijo dispuesta a realizarse pruebas de género sólo si son conducidas por el Comité Olímpico Internacional (COI), organismo que enfrenta la presión de incorporar nuevas regulaciones en el tema, incluido un test genético para validar la participación de los deportistas rumbo a Los Ángeles 2028.

“Aceptaría cualquier cosa que se requiera para competir”, adelantó. “Ellos (el COI) deben proteger a las mujeres, pero deben poner atención para que mientras protegen a las mujeres, no lastimen a otras”, agregó.?

Khelif, nacida en la localidad de Aïn Sidi Ali, Argelia, pidió a Trump “no tergiversar la verdad”, al mismo tiempo que refrendó su condición de mujer. “Me criaron como una chica, crecí como una chica, la gente de mi pueblo siempre me conoció como una chica”, sentenció.?

Sin embargo, la ganadora del oro en los Juegos Olímpicos confirmó que posee el gen SRY, ubicado en el cromosoma Y de los seres humanos, fundamental para la determinación del sexo masculino. “La gente no lo sabe, pero realicé tratamientos hormonales para bajar mi nivel de testosterona para las competiciones”, confesó.

En junio de 2025, luego de que la nueva Federación Mundial de Boxeo (World Boxing) anunció la implementación de pruebas de sexo obligatorias para determinar la elegibilidad de sus deportistas, se hicieron públicos los resultados de la prueba que se le realizó Khelif en un laboratorio de Nueva Delhi, el cual determinó que la argelina es biológicamente del sexo masculino y califica de “anormales” los hallazgos en su análisis.?

“El análisis cromosómico revela un cariotipo masculino”, indicó el reporte del laboratorio del Dr. Lal Path, acreditado por el Colegio Americano de Patólogos y certificado por la Organización Internacional de Normalización con sede en Suiza.