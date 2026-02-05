Inyecciones de ácido hialurónico en el pene, el cuestionado método bajo la lupa en Milano-Cortina 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las inyecciones de ácido hialurónico entre deportistas que estarán presentes en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 están bajo la lupa por su posible impacto en el desempeño entre los saltadores de esquí que han introducido dicha sustancia en su pene, según reportó la BBC Sport a un día de que se inaugure la justa invernal.

Dicha sustancia, que no está dentro del catálogo de elementos prohibidos por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), incrementa hasta dos centímetros la circunferencia del miembro y en consecuencia la superficie de los ajustados trajes de competencia, lo cual favorece la distancia de vuelo al momento de saltar.

El polémico método ha salido a la luz, luego de una investigación publicada por el diario alemán Bild, la cual revela que los competidores recurren dicha práctica antes de ser sometidos a las mediciones antropométricas que derivan en la elaboración de sus trajes, mismos que están regulados con un estricto control para evitar trampas.

“Cada centímetro extra cuenta. Si tu traje tiene cinco por ciento más área superficial, volarás más”, explicó Sandro Pertile, director de la competencia de salto de la Federación Internacional de Esquí (FIS).

“No ha habido ninguna señal, ya no digamos evidencia, de que algún competidor ha usado alguna vez inyecciones de ácido hialurónico para obtener una ventaja competitiva”, aseguró Bruno Sassi, director de comunicaciones de la FIS, en respuesta a BBC Sport.

Sin embargo, WADA ha descartado investigar el tema como si se tratara de un dopaje en tanto no involucre sustancias prohibidas.

“No estoy al tanto de los detalles del salto de esquí y cómo podría mejorar el desempeño”, reconoció Olivier Niggli, director general de la Agencia Mundial Antidopaje. “Si algo saliera a la superficie, evaluaremos si está relacionado a dopaje”, agregó.

Los diversos estudios científicos en torno a los trajes de competencia entre los saltadores han traído como consecuencia métodos cada vez más rigurosos para evitar las trampas entre los competidores, como la medición de sus cuerpos con escáneres tridimensionales, misma que incluye la altura de la entrepierna.

En agosto de 2025, los medallistas olímpicos noruegos Marius Lindvik y Johann André Forfang fueron suspendidos tres meses, luego de demostrar que sus trajes fueron alterados deliberadamente para obtener una ventaja aerodinámica durante el Campeonato del Mundo en Trondheim, caso que ha provocado un mayor escrutinio en los uniformes de competencia.