Petro anuncia que implicado en muerte de futbolista Andrés Escobar fue asesinado en México

El colombiano Andrés Escobar yace en el suelo y observa cómo un disparo del estadunidense Eric Wynalda no alcanza el arco colombiano durante un partido de la Copa del Mundo en el Rose Bowl en Pasadena, California, el 22 de junio de 1994 . Foto: Eric Draper / Archivo AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Un narcotraficante presuntamente vinculado al homicidio del futbolista colombiano Andrés Escobar, que anotó un autogol en un partido del Mundial de 1994 y días después fue acribillado a tiros, fue asesinado en México, anunció el viernes el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Petro informó en su cuenta de X sobre la muerte de Santiago Gallón, quien aparecía en las investigaciones por el homicidio del central colombiano ocurrido en Medellín pocos días después del partido en el que la selección de Colombia, que era una de las grandes favoritas, cayó ante Estados Unidos.

Según el mandatario, el asesinato del futbolista “acabó con la imagen internacional del país”.

La Fiscalía del Estado de México informó a The Associated Press que abrió una investigación tras la localización el pasado miércoles de un cuerpo tiroteado en el municipio Huixquilucan, a las afueras de la capital mexicana, que se presume sería de Gallón. Peritos forenses están realizando estudios al cuerpo para ratificar la identidad y determinar la causa de la muerte.

Gallón fue condenado en 2010 por financiar grupos paramilitares a 39 meses de prisión en Colombia y al completar su sentencia salió en libertad. Un año después, otro de sus hermanos, José Guillermo Gallón, fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.

Escobar, quien era conocido como “El Caballero de la Cancha”, fue asesinado de varios disparos el 2 de julio de 1994 al salir de una discoteca en Medellín por Humberto Muñoz Castro, conductor de Gallón, tras una discusión.

El crimen del futbolista conmocionó al mundo deportivo y a Colombia que enfrentaba en ese entonces una ola de violencia tras la muerte en diciembre de 1993 del capo colombiano Pablo Escobar quien fue baleado en Medellín por fuerzas especiales colombianas.