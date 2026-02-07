Emilio Azcárraga duda sobre las fechas de entrega del Estadio Azteca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El empresario Emilio Azcárraga reconoció que ha dudado sobre la posibilidad de que las fechas marcadas para la entrega programada de las remodelaciones del Estadio Azteca se cumpla, además de que las adecuaciones totales del recinto no terminarán antes del Mundial de futbol en junio y se extenderán por varios meses más.

Entrevistado a las afueras del recinto, el accionista de control de Grupo Ollamani, empresa operadora del Estadio Azteca, admitió que él no percibe los avances en tiempo a los plazos establecidos, sin embargo, confía en que las obras pueden ser entregadas de acuerdo con lo estipulado.

“Los constructores dicen que sí, no soy experto en construcción, ponen unas fechas, tenemos una junta cada semana, pero yo como les dije la otra vez, como que no veo que sus fechas sean las fechas”, comentó Azcarraga Jean.

“Hubo mucha dificultad al principio y la verdad es que ahora ha estado mucho más en paz, todas las sorpresas que tuvimos fueron importantes y ahí como que había mucho grito y mucho de que de quién era la culpa, pero la verdad es que ahora ya va mucho más en paz”, agregó el accionista mayoritario de Grupo Televisa.

El Estadio Azteca deberá estar en condiciones de ser entregado con miras a recibir el partido entre la selección mexicana y Portugal el 28 de marzo correspondiente a la fecha FIFA, para continuar con los trabajos de remodelación que se extenderán en una segunda etapa previo al inicio del Mundial de futbol y una más, posterior a la justa mundialista, como mejoras en el área de estacionamiento e iluminación.

“Esta primera etapa que termina el 28 de marzo es importante y luego seguir con las obras que falten para la Copa del Mundo y después otras cosas que por la complejidad de la obra no se puede hacer”, adelantó.

“Se trata de tener un sistema de mantenimiento constante que faltó en el tiempo, pero aprovechando esta inversión que se está haciendo lo sigamos mejorando”, aseguró el también copropietario del Club América.

“Tenemos estas fases que nunca explicamos lo que se iba a hacer, entonces es importante, la tercera fase es para siempre y seguir implementando nuevas cosas para que la experiencia y la seguridad de todos los aficionados que vienen sea mejor”, agregó Azcárraga.