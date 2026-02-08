Lindsey Vonn sufre una caída en el descenso olímpico de invierno y es operada por una fractura

Lindsey Vonn sufre una caída en el descenso femenino del esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno, el domingo 8 de febrero de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia. Foto: AP

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — Lindsey Vonn, que competía con una grave lesión en la rodilla izquierda y una rodilla derecha reconstruida, vio su desafiante intento de ganar el descenso olímpico a los 41 años terminar el domingo en un aterrador accidente que le dejó con una pierna rota y la llevó a ser evacuada por un helicóptero de rescate por segunda vez en nueve días.

Vonn perdió el control momentos después de salir, golpeando una puerta con su hombro derecho y rodando ladera abajo antes de terminar incómodamente sobre su espalda, con los esquís cruzados debajo de ella y sus gritos resonando poco después de que llegara el personal médico. Fue atendida durante largos y angustiantes minutos mientras el silencio caía sobre la multitud que esperaba abajo en la línea de meta.

Foto: AP

Fue inmovilizada en una camilla y trasladada en helicóptero, lo que posiblemente suponía el final de su ilustre carrera como esquiadora. Fue llevada a una clínica en Cortina y luego trasladada a un hospital más grande en Treviso, a dos horas en coche hacia el sur.

Estaba siendo “tratada por un equipo multidisciplinario” y “se sometió a una operación ortopédica para estabilizar una fractura reportada en su pierna izquierda”, dijo el hospital Ca’ Foncello en un comunicado. El equipo de esquí de Estados Unidos dijo que Vonn estaba “en condición estable y en buenas manos con un equipo de médicos estadounidenses e italianos”.

“Estará bien, pero va a ser un proceso”, dijo Anouk Patty, jefa de deporte de U.S. Ski and Snowboard. “Este deporte es brutal y la gente necesita recordar cuando están viendo que estos atletas se lanzan montaña abajo y van realmente, realmente rápido”.

Breezy Johnson, compañera de equipo de Vonn, obtuvo el oro y se convirtió en la segunda mujer estadounidense en ganar el descenso olímpico después de que Vonn lo hiciera hace 16 años. Johnson, de 30 años, superó a la alemana Emma Aicher y a la italiana Sofia Goggia en un día agridulce para el equipo de Estados Unidos.

“No pretendo saber por lo que está pasando, pero sí sé lo que es estar aquí, luchar por los Juegos Olímpicos y ver esos sueños morir”, dijo Johnson, cuya lesión en Cortina en 2022 arruinó sus esperanzas de esquiar en los Juegos Olímpicos de Beijing. “No puedo imaginar el dolor que está pasando y no es el dolor físico -- podemos lidiar con el dolor físico -- pero el dolor emocional es otra cosa”.

Vonn tenía a su familia en las gradas, incluido su padre, Alan Kildow, quien miraba al suelo mientras su hija recibía atención médica después de apenas 13 segundos en el recorrido donde ostenta un récord de 12 títulos de la Copa del Mundo . Otros en la multitud, incluido el rapero Snoop Dogg, observaron en silencio mientras la estrella del esquí finalmente era retirada del recorrido. La estrella estadounidense Mikaela Shiffrin publicó un emoji de corazón roto en las redes sociales .

El accidente de Vonn fue “trágico, pero es el esquí de competición”, dijo Johan Eliasch, presidente de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard.

“Solo puedo decir gracias por lo que ha hecho por nuestro deporte”, afirmó, “porque esta carrera ha sido el tema de conversación de los juegos y ha puesto nuestro deporte en la mejor luz posible”.

Todas las miradas estaban puestas en Vonn, la historia inspiradora de estos Juegos Olímpicos. Regresó a las competencias de esquí de élite la temporada pasada después de casi seis años fuera del circuito, una decisión notable dada su edad, pero también le colocaron una prótesis parcial de titanio en su rodilla derecha. Muchos se preguntaban cómo le iría mientras buscaba una medalla de oro para unirse a la que ganó en el descenso en los Juegos de Vancouver 2010.

La cuatro veces campeona general de la Copa del Mundo sorprendió a todos al ser una contendiente casi de inmediato. Llegó a los Juegos Olímpicos como líder en la clasificación de descenso de la Copa del Mundo y era favorita para la medalla de oro antes de su caída en Suiza hace nueve días, cuando sufrió su última lesión de rodilla. Además de una rotura del ligamento cruzado anterior, también sufrió una contusión ósea y daño en el menisco.

Aún así, nadie la descartó. Vonn ha esquiado con lesiones durante tres décadas en la cima del deporte. En 2006, antes de los Juegos Olímpicos de Turín, Vonn sufrió una mala caída durante el entrenamiento de descenso y fue al hospital. Compitió menos de 48 horas después, participando en los cuatro eventos que había planeado, con un mejor resultado de séptimo en el super-G.

Cortina ha tenido muchos recuerdos preciados para Vonn más allá de las victorias récord. Se la llama la reina de Cortina, y la Olympia delle Tofana es un recorrido que siempre le ha convenido a Vonn. Probó la rodilla dos veces en entrenamientos de descenso en los últimos tres días antes del terrible accidente del domingo en condiciones claras y soleadas.

“Este sería el mejor regreso que he hecho hasta ahora”, dijo Vonn antes de la carrera. “Definitivamente el más dramático”.

El drama fue de otro tipo esta vez. No desde quizás el accidente de volteretas de Hermann Maier en los Juegos de Nagano 1998 había habido una caída tan espectacular y de alto perfil en el esquí alpino en los Juegos Olímpicos.

“Querida Lindsey, todos estamos pensando en ti. Eres una inspiración increíble y siempre serás una campeona olímpica”, dijo la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry.