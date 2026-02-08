Olimpistas de EU enfrentan críticas en línea, incluso de Trump, por hablar de política

MILÁN (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que es difícil animar a los olímpicos estadounidenses que se pronuncian en contra de las políticas de su gobierno, llamando a uno de esos críticos "un verdadero perdedor" que quizás debería haberse quedado en casa.

Fue el ejemplo más reciente y prominente de los olímpicos estadounidenses en los Juegos de Milán-Cortina invitando a reacciones negativas en línea con sus palabras.

El viernes, los reporteros preguntaron a los atletas estadounidenses en una conferencia de prensa cómo se sienten representando al país durante una intensificación de las medidas contra la inmigración por la administración Trump. El esquiador de estilo libre Hunter Hess respondió que tenía emociones encontradas ya que no está de acuerdo con la situación, y que está en Milán compitiendo en nombre de todos los que lo ayudaron a llegar a los Juegos.

"Si se compagina con mis valores morales, siento que lo estoy representando", dijo Hess. "Sólo porque llevo la bandera no significa que represento todo lo que está sucediendo en Estados Unidos".

Entre los que criticaron a Hess se encontraba el YouTuber convertido en boxeador Jake Paul.

"De parte de todos los verdaderos estadounidenses, si no quieres representar a este país, vete a vivir a otro lugar", escribió en X, donde tiene 4,4 millones de seguidores. Minutos después, fue fotografiado sentado junto al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en el partido de hockey femenino de Estados Unidos en Milán.

Trump dijo al día siguiente que los comentarios de Hess hacen difícil apoyarlo.

"Hess, un verdadero perdedor, dice que no representa a su país en los actuales Juegos Olímpicos de Invierno. Si ese es el caso, no debería haber intentado formar parte del equipo, y es una pena que esté en él", escribió en su cuenta de Truth Social.

Hess no fue el único atleta expresando descontento, ni enfrentando reacciones adversas. En la conferencia de prensa del viernes con los atletas, el esquiador de estilo libre Chris Lillis hizo referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), diciendo que está "desconsolado" por lo que está sucediendo en Estados Unidos.

"Creo que, como país, necesitamos enfocarnos en respetar los derechos de todos y asegurarnos de que estamos tratando a nuestros ciudadanos tan bien como a cualquiera, con amor y respeto", dijo Lillis. "Espero que cuando la gente vea a los atletas competir en los Juegos Olímpicos, se den cuenta de que esa es la América que estamos tratando de representar".

Y la patinadora artística estadounidense Amber Glenn dijo que la comunidad LGBTQ+ ha tenido un momento difícil durante la administración Trump.

Además de Paul, las figuras conservadoras que criticaron a los atletas en las redes sociales incluyen al ex quarterback de la NFL Brett Favre, el actor Rob Schneider y el representante estadounidense Byron Donalds, a quien Trump ha respaldado para la carrera por el cargo de gobernador de Florida en noviembre. También recibieron improperios por parte de estadounidenses comunes.

Glenn publicó en Instagram que había recibido "una cantidad aterradora de odio/amenazas por simplemente usar mi voz CUANDO ME PREGUNTARON cómo me siento". Agregó que comenzará a limitar su uso de las redes sociales por su bienestar.

En respuesta a preguntas de The Associated Press, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos dijo en un comunicado el domingo que es consciente de una cantidad creciente de mensajes abusivos y dañinos dirigidos a los atletas y que estaba haciendo su mejor esfuerzo para eliminar contenido y reportar amenazas creíbles a las fuerzas del orden.

"El USOPC apoya firmemente a los atletas del equipo de Estados Unidos y sigue comprometido con su bienestar y seguridad, tanto dentro como fuera del campo de juego", dijo.

Protestas contra ICE en Italia

El apoyo a Estados Unidos en el extranjero se ha erosionado a medida que la administración Trump ha adoptado una postura agresiva en política exterior, incluyendo aranceles punitivos, acción militar en Venezuela y amenazas de invadir Groenlandia.

Durante la ceremonia de apertura, los atletas del equipo de Estados Unidos fueron aclamados, pero se escucharon abucheos y silbidos cuando Vance y su esposa, la segunda dama Usha Vance, fueron mostrados en las pantallas del estadio, ondeando banderas estadounidenses desde la tribuna.

En Milán, se han desatado varias manifestaciones contra el despliegue local de agentes de ICE, incluso después de la aclaración de que son de una unidad de investigaciones completamente separada de la unidad de aplicación que está al frente de la represión de la inmigración en Estados Unidos.

Investigaciones de Seguridad Nacional, una unidad de ICE que se enfoca en delitos transfronterizos, frecuentemente envía a sus oficiales a eventos en el extranjero como los Juegos Olímpicos para ayudar con la seguridad. El brazo de ICE visto en las calles de Estados Unidos se conoce como Operaciones de Ejecución y Remoción, y no hay indicios de que sus oficiales hayan sido enviados a Italia.

Una manifestación el sábado contó con miles de manifestantes. Hacia el final, un pequeño número de ellos se enfrentó con la policía, que disparó gases lacrimógenos y un cañón de agua. Eso siguió a otra la semana pasada, cuando cientos protestaron contra el despliegue de agentes de ICE.