Programa libre de Ilia Malinin asegura oro para EU en patinaje artístico en Milán-Cortina

MILÁN (AP) — Fue apropiado que Ilia Malinin fuera el primero en recibir la medalla de oro olímpica después de que Estados Unidos revalidase su título por equipos al superar a los japoneses el domingo en los Juegos de Milán-Cortina.

Después de todo, todo se concentró en él al final.

Con los equipos empatados después de siete de ocho actuaciones, Malinin respondió con calma para los estadunidenses.

El joven de 21 años, apodado el "Dios del Cuádruple", aterrizó cinco saltos cuádruples y obtuvo 200.03 puntos por su programa libre, compensando un programa corto mediocre —al menos según sus altos estándares— la noche anterior. Eso fue suficiente para vencer a la sensación japonesa Shun Sato, quien lo siguió en el hielo, logró una serie de tres cuádruples, pero solo pudo lograr 194.86 puntos, dejando a los japoneses con una segunda medalla de plata consecutiva en el evento por equipos.

Estados Unidos terminó con 69 puntos mientras que Japón finalizó con 68. Matteo Rizzo ofreció uno de los mejores programas libres de su carrera para darle la medalla de bronce a la anfitriona Italia con 60 puntos.

"Sabía que yo era el factor decisivo'", dijo Malinin más tarde, después de que Estados Unidos recibiera la ceremonia de medallas que se le negó en los Juegos de Beijing, cuando el dopaje ruso retrasó sus premios por más de dos años. "'Necesito simplemente hacer lo que tengo que hacer'".

Malinin lo hace mejor que nadie en el mundo.

"Sabía que iba a ser un desempate entre el evento masculino", dijo Malinin. "Así que realmente fui directo a esto, y simplemente lo hice. Salió exactamente como quería, como lo planeé. Y sabes, estoy muy agradecido por eso".

Georgia terminó en el cuarto puesto con 56. Aún no ha ganado medalla en ningún deporte en los Juegos de Invierno.

Las duplas fueron las primeras en el hielo el domingo por la noche, y Ellie Kam y Danny O'Shea ofrecieron el mejor programa libre de su carrera en parejas cuando Estados Unidos más lo necesitaba, superando a los canadienses para evitar perder un punto muy necesario ante el equipo japonés ganador de parejas.

Kam y O'Shea obtuvieron 135.36 puntos por su programa. Miura y Kihara ganaron el segmento con el mejor puntaje de su carrera de 155.55 puntos, acercando a los japoneses a dos puntos de los estadounidenses con dos eventos restantes.

Luego las mujeres tomaron el escenario con Estados Unidos intercambiando a la campeona mundial Alysa Liu por Amber Glenn.

Kaori Sakamoto, la medallista de bronce individual en los Juegos de Beijing, ganó el programa libre con 148.62 puntos, llevando a Japón a un empate por el liderazgo. Anastasiia Gubanova tomó el segundo lugar en el programa libre mientras intentaba mantener a Georgia en la carrera por el bronce.