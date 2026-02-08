“Una bofetada en la cara de nuestro país”: Trump revienta contra el espectáculo de Bad Bunny

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como era de esperarse, el presidente estadunidense Donald Trump tronó contra el espectáculo que protagonizó el artista puertorriqueño Bad Bunny durante el medio tiempo del Super Bowl.

El magnate, quien no viajó a San Francisco para asistir a la final de la Liga de Futbol Nacional (NFL), vituperó contra el show, al que equiparó con “una afrenta a la grandeza de América” y una “bofetada en la cara de nuestro país”.

Durante los más de 12 minutos de su espectáculo, Benito Antonio Martínez Ocasio –el nombre real de Bad Bunny-- mezcló sus grandes éxitos con una reivindicación de la diversidad de América, tomando como trasfondo un mensaje de respeto universal que contrastó de manera evidente con los discursos supremacistas y racistas promovidos por Trump y su círculo más cercano.

El puertorriqueño terminó su show enumerando a todos los países de América, desde Chile hasta Canadá –y pasando por Cuba y Haití–, una crítica velada pero feroz al eslogan de la esfera Trump, que pretende “Hacer Grande a América de Nuevo” --reduciendo América a Estados Unidos—mediante políticas antimigrantes e intervencionismos en los países de la región.

El pasado 1º de febrero, durante la ceremonia de los Grammy, que consagraron a Bad Bunny con tres premios, incluyendo el del álbum del año, el artista había lanzado el lema “Fuera ICE”, en una crítica contra las violentas redadas antimigrantes puestas en marcha por el gobierno de Trump en varias ciudades del país. Después de la ceremonia, Trump despotricó contra la NFL y calificó de “pésima” su decisión de programar a Bad Bunny.

Después del show, que fue observado con lupa por comentaristas y analistas políticos, Trump volvió a cargar contra el artista. “Nadie entiende una palabra de lo que dice ese tipo”, dijo, y agregó que los bailes están “repugnantes, especialmente para niños jóvenes que los están viendo en todo Estados Unidos”.

Emproblemado por la publicación de evidencias sobre su cercanía con el financiero Jeffrey Epstein –pedófilo y líder de una red de explotación infantil convicto–, por sus malos resultados en materia económica, y por la desaprobación creciente hacia su gestión, Trump adelantó que el show recibirá “buenas reseñas de los medios de noticias falsas” (los Fake News Media), pero aseveró que aquellas se deberán a que “no tienen idea de lo que pasa en el mundo real”.