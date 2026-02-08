Viajes de hasta 17 horas, las travesías que enfrenta el Mazatlán Femenil para competir en la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El entrenador del equipo Mazatlán Femenil de la Liga MX, Nicolás Morales, lamentó las condiciones en que su equipo tiene que competir y buscar los resultados, como la de viajar hasta 17 horas en autobús desde el puerto sinaloense hasta la región centro del país.

Después de perder 3-0 ante las Tuzas, el director técnico de las cañoneras, todavía propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, reprochó el tener que dedicar tanto tiempo en los traslados, mientras su equipo suma 10 goles en contra y ninguno a favor en sus últimas dos visitas a la Ciudad de México y esta reciente a la capital hidalguense.

“Estamos hablando de que hace tres semanas fuimos a México a jugar con Pumas y fueron 15 horas de ida y 15 de regreso a Mazatlán en camión, luego hace 10 días también con América, 15 horas de venida y 15 de regreso y ahora 17 de venida y 17 de vuelta, entonces lógicamente las chicas llegan muertas”, señaló Morales en la conferencia de prensa postpartido.

“Todavía fueran cuatro o cinco horas, no pasa nada, pero ya 17 pues llegas toda entumida, con ganas de todo menos de jugar. Entonces por eso yo alabo el espíritu de las jugadoras de que no se rindan dentro del campo, o sea de por sí el rival fuerte y dando esas ventajas”, agregó.

Después de iniciar el Clausura 2026 con dos triunfos como locales ante Juárez y Santos, Mazatlán Femenil apenas suma una victoria ante Necaxa, también en el puerto, en sus últimos cinco compromisos, lapso en el que se incluyen las goleadas 3-0 frente a Pumas y 4-0 ante América.

Después de siete fechas, el conjunto mazatleco marcha en la posición 11 de la tabla general con 10 puntos, a nueve unidades de las líderes, Rayadas de Monterrey.

Mazatlán Femenil aprovechará su visita a Pachuca para trasladarse a Querétaro, sede de su siguiente compromiso, pero aún le quedan dos visitas kilométricas ante Puebla y León en las jornadas 10 y 12.