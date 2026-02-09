La RFEF abre expediente y suspende a un árbitro de Segunda División detenido por agresión sexual

MADRID (EUROPA PRESS) - La Real Federación Española de Futbol (RFEF) abrió un expediente y suspendió "de toda actividad con carácter inmediato" a un árbitro de LaLiga Hypermotion, la Segunda División del futbol español, tras conocer por los medios de comunicación que había sido detenido por una presunta agresión sexual a una prostituta.

Foto: Europa Press

Según informó este lunes el periódico 'La Nueva España, el colegiado, de 33 años, está siendo investigado por este suceso, producido en Gijón hace unas semanas y por el que fue detenido y puesto posteriormente en libertad con cargos tras prestar declaración.

El diario indica igualmente que este árbitro ha vuelto a dirigir un partido de la competición y que, según la denunciante, se habría hecho pasar por Policía Nacional y la habría amenazado "por su situación administrativa irregular en España". Un juzgado de instrucción de Gijón le investiga por los presuntos delitos de agresión, coacción y usurpación de funciones públicas.

"La Real Federación Española de Futbol, a raíz de unas publicaciones en las últimas horas en diversos medios de comunicación, ha conocido este lunes la detención de un árbitro profesional de Segunda División", apuntó el organismo en un comunicado.

El ente que preside Rafa Louzán recalcó que "en base a la normativa interna, y a efectos de aclarar los hechos publicados", procedió a "la apertura de un expediente de investigación" a este colegiado. "Y, como medida cautelar, el árbitro en cuestión ha sido suspendido de toda actividad con carácter inmediato hasta la resolución del proceso", sentenció.