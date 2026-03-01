Álvaro Fidalgo anota gol en empate 2-2 del Betis vs. Sevilla (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, el Real Betis recibió en el estadio La Cartuja al Sevilla en el llamado Derbi Sevillano, esto por la jornada 26 de LaLiga. Ambos conjuntos se repartieron unidades tras empatar 2-2. Álvaro Fidalgo, exjugador del América se hizo presente en el marcador al anotar su primer gol en la temporada española.

Los Béticos iniciaron ganando con el gol del brasileño Antoni al minuto 16. Después, Fidalgo, español que recientemente obtuvo la nacionalidad mexicana y sería opción para representar a México en la Copa del Mundo 2026, anotó al 37.

Primer gol de Álvaro Fidalgo en LaLiga. Si ChatGPT no se equivoca, habían pasado casi 4 años del último gol de un mexicano (Tecatito Corona con Sevilla el 21 de abril de 2022). ¿Todavía hay quién cree que no necesitamos al “Maguito” en la selección?



Sin embargo, el cuadro sevillano no se quedó de brazos cruzados y en el complemento se volcó hacia el ataque. Alexis Sánchez consiguió el primero para los visitantes al minuto 62 y a falta de cinco minutos para cumplirse los 90, Isaac Romero consiguió el empate.

Tras este resultado, el real Betis marcha quinto en la tabla general con 43 puntos (11 victorias, 10 empates, 5 derrotas). Mientras que el Sevilla es decimoprimero con 30 unidades (8 victorias, 6 empates, 12 derrotas).

En febrero de este año, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) envió la documentación necesaria a la FIFA para despejar la duda sobre si el futbolista originario de Oviedo, España, podía cambiar de federación y ser elegible por México. El máximo organismo del balompié aprobó el cambio de federación del jugador de 28 años, por lo que puede representar a México en caso de ser convocado por Javier Aguirre.