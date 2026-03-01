Arsenal derrota 2-1 al Chelsea y se sitúa con 5 puntos de ventaja en la cima de la Premier League

Arsenal derrota 2-1 al Chealsea y se sitúa con 5 puntos de ventaja en la cima de la Premier League. Foto: AP

MANCHESTER, Inglaterra (AP).- El Arsenal superó la última prueba de sus credenciales para el título de la Premier League con una crucial victoria 2-1 contra el Chelsea el domingo, y el Manchester United ascendió al tercer lugar al vencer 2-1 al Crystal Palace para impulsar su búsqueda de un regreso a la Liga de Campeones.

El gol de Jurrien Timber en el segundo tiempo permitió al Arsenal restablecer una ventaja de cinco puntos sobre el segundo lugar, el Manchester City, después de que el equipo de Pep Guardiola mantuviera la presión en la cima al vencer al Leeds el sábado.

La victoria contra el Chelsea vio al Arsenal superar a otro de sus principales rivales y acercarse un paso más a su primer título de liga desde 2004. Deja la visita al City el próximo mes como potencialmente el último gran obstáculo para el equipo de Mikel Arteta, que no tiene otros partidos contra el resto de los siete primeros puestos actuales en la clasificación.

“Tenemos la sensación de que tenemos que ganar y ganar. Se ganan muchos partidos, pero no es suficiente para ampliar la ventaja. Ese es el nivel de esta liga”, dijo Arteta.

El séptimo gol de Benjamin Sesko en ocho partidos selló la victoria del United contra el Palace y lo colocó por encima del Aston Villa en tercer lugar por diferencia de goles.

En el otro extremo de la clasificación, la racha sin victorias del Tottenham se extendió a 10 partidos tras una derrota por 2-1 ante el Fulham, lo que lo dejó sumido en la lucha por evitar el descenso. El Nottingham Forest tampoco logró alejarse de la zona de descenso tras una derrota por 2-1 ante el Brighton.

El Arsenal se acerca al título

El Arsenal tuvo que reaccionar después de que el City redujera la diferencia a dos puntos un día antes. Y si el Arsenal logra el título, bien podría recordar esta victoria como un momento decisivo.

Incluso con 10 hombres, después de la expulsión de Pedro Neto en la segunda mitad, el Chelsea presionó hasta el final del tiempo añadido para conseguir el empate.

David Raya realizó una parada espectacular al despejar el centro de Alejandro Garnacho mientras los segundos se agotaban en el Emirates. Y la afición local respiró aliviada cuando el gol de Liam Delap fue anulado por fuera de juego en los últimos instantes.

Al final, la amenaza del Arsenal a balón parado volvió a marcar la diferencia. William Saliba adelantó al equipo local al convertir un córner en el minuto 21.

Y después de que el autogol de Piero Hincapie metiera al Chelsea de nuevo en el partido en el tiempo añadido de la primera mitad, Timber cabeceó otro córner en el minuto 66.

Con 16 goles de córners esta temporada, el Arsenal ha igualado el récord para una temporada de la Premier League, según el proveedor de estadísticas Opta.