Irán pone en duda su participación en el Mundial 2026 tras ataques de Estados Unidos e Israel

La gente observa desde una azotea cómo se eleva una columna de humo tras un ataque en Teherán, Irán, el domingo 1 de marzo de 2026.. Foto: AP/Vahid Salemi)

(AP).- El presidente de la Federación de Futbol de la República Islámica de Irán (FFIRI) dijo que no sabe si la selección nacional podrá jugar partidos del Mundial en Estados Unidos tras el sorpresivo bombardeo estadounidense e israelí a su país.

"Lo que es seguro es que después de este ataque no podemos esperar que miremos el Mundial con esperanza", dijo Mehdi Taj al portal deportivo Varzesh3 mientras Irán intercambiaba ataques con Israel como parte de una guerra cada vez más extensa provocada por el bombardeo.

Los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán continuaron por segundo día el domingo después de que el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, arrojara el futuro de la República Islámica a la incertidumbre y aumentara el riesgo de inestabilidad regional.

Irán ha sido sorteado en el Grupo G del Mundial y tiene previsto jugar en Los Ángeles, donde se enfrentará a Nueva Zelanda y Bélgica el 15 y 21 de junio, respectivamente, antes de jugar contra Egipto en Seattle el 26 de junio.

Estados Unidos será el anfitrión del torneo con Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

A los fanáticos de Irán ya se les prohibió ingresar a Estados Unidos en la primera iteración de la prohibición de viajes anunciada por la administración Trump.