Postergan la Finalissima, partido de Argentina vs. España, tras ataques de Irán a Qatar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este domingo, a través de un comunicado, la Asociación de Futbol de Qatar (QFA) informó que aplazaran “todos los partidos de futbol a partir de hoy hasta nuevo aviso. La decisión incluye el duelo de Argentina vs. España por la Finalissima, donde se enfrenta al campeón de la Copa América con el campeón de la Eurocopa.

“La Asociación de Futbol de Catar anuncia el aplazamiento de todas las competiciones, torneos y partidos, a partir de hoy y hasta nuevo aviso. Se anunciarán posteriormente las fechas de reanudación a través de los canales oficiales de la asociación, rogando a Dios Todopoderoso que proteja nuestro país y perpetúe sobre él la bendición de la seguridad y la tranquilidad”, se lee en el comunicado.

Este sábado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán. Donald Trump, presidente estadunidense, llamó a la población iraní a levantarse para derrocar a las autoridades, y exigió la rendición de la policía y la Guardia Revolucionaria a cambio de amnistía. El bombardeo mató a Alí Jamenei, líder supremo iraní.

Como represalia, la Guardia Revolucionaria iraní realizó bombardeos en las bases estadunidenses ubicadas en Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Catar, sede del duelo entre Argentina y España. Hasta ahora la FIFA no ha emitido ningún comunicado.