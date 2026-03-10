Australia concede asilo a 5 jugadoras de selección femenil iraní de futbol

GOLD COAST, Australia (AP).- Australia concedió asilo a cinco integrantes de la selección femenina de futbol de Irán que visitaban el país para un torneo cuando comenzó la guerra de Irán, informó este día un ministro del gobierno.

El anuncio se produjo tras días de exhortaciones de grupos iraníes en Australia y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que el gobierno australiano ayudara a las mujeres, que no habían solicitado públicamente la petición de asilo. La selección generó conjeturas y amplia cobertura noticiosa en Australia cuando las jugadoras no cantaron el himno iraní antes de su primer partido.

La policía trasladó a cinco de las mujeres desde su hotel en Gold Coast, Australia, “a un lugar seguro” a primera hora del martes, después de que presentaran solicitudes de asilo. Allí se reunieron con el ministro de Asuntos Internos, Tony Burke, y se finalizó la tramitación de sus visas humanitarias.

“No quiero ni empezar a imaginar lo difícil que es esa decisión para cada una de las mujeres, pero sin duda anoche fue alegría, fue alivio. La gente estaba muy entusiasmada por emprender una vida en Australia”, dijo Burke, quien publicó en redes sociales fotos de las mujeres sonriendo y aplaudiendo mientras él firmaba documentos.

Las mujeres a las que se les concedió asilo estaban contentas de que se publicaran sus nombres y fotos, señaló. Burke añadió que las jugadoras querían dejar claro que “no son activistas políticas”.

Irán advierte de un posible impacto en el Mundial

La televisión estatal iraní indicó que la federación de futbol del país pidió a los organismos internacionales del balompié que revisaran lo que calificó como la “injerencia política directa en el fútbol” por parte de Trump, y advirtió que esos comentarios podrían afectar el Mundial de 2026, que se disputará en Norteamérica en junio y julio.

Naghmeh Danai contó que fue invitada como agente migratoria y miembro de la comunidad iraní-australiana para visitar a las mujeres en un hotel la noche del lunes y tranquilizarlas sobre lo que tenían a su disposición en Australia.

“Les dije que, si aceptan esta oferta, tendrán un gran futuro aquí. Tendrán más respeto. No estarán bajo tanta represión como la que han vivido en su país. Y estaban encantadas”, dijo Danai. “A la vez, es comprensible que haya sido una decisión muy difícil para ellas, cuando tienen familia en casa y cuando solo vinieron aquí a competir”.

El futuro sigue siendo incierto para 21 del plantel y otros

La selección iraní llegó a Australia para la Copa Asia de mujeres el mes pasado, antes de que comenzara la guerra en Irán el 28 de febrero. El equipo quedó eliminado del torneo durante el fin de semana y enfrentaba la perspectiva de regresar a un país bajo bombardeos. La seleccionadora Marziyeh Jafari declaró el domingo que las jugadoras “quieren volver a Irán tan pronto como podamos”.

Una lista oficial del plantel nombraba a 26 jugadoras, además de Jafari y otros entrenadores. Burke indicó que la oferta de asilo se extendió a todas las integrantes del equipo.

Se produjo un alboroto el martes por la tarde fuera del hotel del equipo cuando miembros del público se arrodillaron o se tendieron frente al autobús del equipo.

Los manifestantes, algunos con ropa roja, blanca y verde o con banderas iraníes previas a la revolución, intentaron impedir que el autobús saliera del hotel, pero solo se retrasó unos minutos. Algunos coreaban “Salven a nuestras chicas” y “Por favor, actúen ahora”.

Un manifestante nacido en Irán que se sentó frente al autobús, Hadi Karimi, explicó que los manifestantes habían intentado crear más tiempo para que las integrantes del equipo hablaran con las autoridades australianas.

“No hemos dormido”, expresó Karimi, en referencia al tiempo entre el último partido del equipo y su salida. “Estuvimos allí. Eso significa que funciona. Hicimos algo”.

Las mujeres volaron al aeropuerto de Sídney, donde la policía desalojó a manifestantes de la terminal internacional antes de que el equipo abordara un vuelo internacional hacia Kuala Lumpur, informó la Australian Broadcasting Corp.

La ABC informó que Burke había confirmado que más miembros de la delegación de Irán han solicitado asilo en Australia, sin dar detalles.

La oficina de Burke no respondió de inmediato a la solicitud de AP para confirmar la salida de los iraníes ni comentó si alguna mujer adicional había optado por quedarse en Australia.

Se esperaba que Burke ofreciera una actualización el miércoles.

El ministro de Asuntos Internos no detalló qué amenazas enfrentaban las jugadoras si regresaban a Irán. Durante el torneo, las mujeres en su mayoría declinaron comentar sobre la situación en casa, aunque la delantera iraní Sara Didar contuvo las lágrimas en una conferencia de prensa el miércoles al compartir su preocupación por sus familias y por todos los iraníes.

La selección iraní generó una intensa cobertura informativa después de que el silencio de las jugadoras durante el himno antes de una derrota inaugural ante Corea del Sur la semana pasada fuera visto por algunos como un acto de resistencia y por otros como una muestra de duelo. El equipo no lo ha aclarado. Más tarde, las jugadoras cantaron e hicieron el saludo durante el himno antes de sus dos partidos restantes.

“Los australianos se han conmovido por la difícil situación de estas valientes mujeres. Están a salvo aquí y deberían sentirse como en casa aquí”, dijo el primer ministro Anthony Albanese a los periodistas.

El asilo se concedió en medio de exhortaciones de Trump

El anuncio de Australia se produjo después de que Trump el lunes en Washington instara a Australia a conceder asilo a cualquier integrante del equipo que lo quisiera. Más temprano ese día, Trump había arremetido contra Australia en redes sociales, al afirmar que estaba “cometiendo un terrible error humanitario al permitir que el ... equipo sea obligado a volver a Irán, donde lo más probable es que las maten”. Trump añadió que “Estados Unidos las recibirá si ustedes no lo hacen”.

Menos de dos horas después, en otra publicación en redes sociales, Trump elogió a Albanese y escribió: “¡Está en ello! Ya se han ocupado de cinco, y el resto va en camino”.

La federación de fútbol de Irán sostuvo que los comentarios de Trump eran “infundados e ilegales” e instó a las autoridades mundiales del fútbol a intervenir.

“Irán recibe a sus hijos con los brazos abiertos y el gobierno garantiza su seguridad”, dijo el primer vicepresidente iraní Mohammad Reza Aref. “Nadie tiene derecho a interferir en los asuntos familiares de la nación iraní y desempeñar el papel de una niñera que es más cariñosa que una madre”.

La oferta de asilo del presidente representó en cierta medida un cambio para Trump, cuya administración ha buscado limitar el número de inmigrantes en Estados Unidos que pueden recibir asilo por motivos políticos.