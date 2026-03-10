Bam Adebayo anota 83 puntos, la segunda mejor marca en la historia de la NBA

Bam Adebayo (der.) es felicitado por sus compañeros del Heat de Miami. Foto: Rebecca Blackwell / AP

MIAMI (AP).— Bam Adebayo anotó 83 puntos, la segunda mayor cifra en la historia de la NBA, para conducir el martes al Heat de Miami hacia una paliza de 150-129 sobre los Wizards de Washington.

Adebayo sumó 31 puntos en el primer cuarto, 43 al descanso y 62 al final del tercer periodo. Terminó atinando 20 de 43 disparos de campo, 36 de 43 desde la línea de tiros libres y 7 de 22 triples.

Los tiros libres anotados y los intentos de Adebayo establecieron récords de la NBA en un partido. La marca de intentos era de 39, de Dwight Howard, quien llegó a la línea esa misma cantidad de veces en dos ocasiones. El récord de tiros libres encestados en un partido era de 28, establecido por Wilt Chamberlain y Adrian Dantley.

Chamberlain consiguió esos 28 tiros libres la noche en que anotó 100 puntos en 1962, el único partido mejor que el de Adebayo en la historia de la NBA. Adebayo superó a su ídolo del baloncesto, Kobe Bryant, para quedarse con el segundo partido con más puntos de todos los tiempos.

La mejor marca de Bryant en su carrera fue de 81.

LeBron James tenía la anterior marca de puntos del Heat en un solo partido. Su actuación de 61 ante Charlotte ocurrió el 3 de marzo de 2014. Nikola Jokic, de Denver, tenía el anterior récord de la temporada en la NBA este curso con 56.

Adebayo superó a ambos en el tercer cuarto y nunca paró.

Simone Fontecchio anotó 18 puntos por Miami (37-29), que ha ganado seis duelos seguidos y quedó, por primera vez en la temporada, ocho partidos por encima de .500. El Heat no contó con Norman Powell (ingle), Tyler Herro (cuádriceps), Nikola Jovic (espalda) ni Andrew Wiggins (dedo del pie).

Alex Sarr sumó 28 puntos por los Wizards, que no contaron con Trae Young, apartado por manejo de una lesión en la rodilla derecha. Will Riley añadió 22 y Jaden Hardy anotó 17 por Washington, que ha perdido nueve compromisos seguidos.