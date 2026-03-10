Derrick Jones y Yaw Yeboah son vetados de por vida por la MLS por apostar en sus propios partidos. Foto: AP

(AP).- Dos jugadores fueron vetados de por vida el lunes por la MLS por apostar en el futbol, incluidas apuestas relacionadas con sus propios partidos. Derrick Jones y Yaw Yeboah fueron puestos en licencia administrativa en octubre, a la espera de una revisión de posibles infracciones a las normas de la liga.

La MLS indicó que la investigación concluyó que los jugadores “participaron en apuestas extensas sobre futbol, incluidas apuestas sobre sus propios equipos, durante las temporadas 2024 y 2025”. La liga citó un caso en el que los jugadores apostaron a que Jones recibiría una tarjeta amarilla en un partido de 2024, lo cual ocurrió. En ese momento, ambos jugadores estaban con el Columbus Crew.

“La MLS se mantiene firme en su compromiso con la integridad de los partidos. La liga seguirá aplicando sus políticas, reforzará los esfuerzos de educación y abogará por la eliminación de las apuestas sobre tarjetas amarillas en todos los estados para proteger la integridad de nuestra competencia para clubes, jugadores y aficionados”, señaló el comisionado de la MLS, Don Garber en un comunicado.

Jones jugaba para el Crew cuando fue puesto en licencia. Yeboah, excompañero de Jones en Columbus, jugó la temporada pasada con LAFC y actualmente juega para el Qingdao Hainiu en China.

La MLS fue alertada sobre apuestas sospechosas a través de sus socios de integridad y contrató a un bufete de abogados para la investigación posterior. El Crew cooperó con la investigación.

“El Columbus Crew está orgulloso de la reputación que hemos establecido en la MLS y en el fútbol mundial, basada en el respeto y la integridad en toda nuestra organización. Condenamos plenamente todas las acciones y posturas que no estén alineadas con estos valores fundamentales para nuestro club, y cualquier actividad individual que contradiga los principios de la competencia justa, que son esenciales para nuestro equipo, la liga y el deporte”, señaló el equipo.

Jones, de 29 años, jugó cuatro temporadas con el Philadelphia Union a partir de 2016. Posteriormente tuvo etapas en Nashville, Houston y Charlotte antes de unirse al Crew de cara a la temporada 2024.

Yeboah, de 28 años, jugó tres temporadas con el Crew entre 2022 y 2024.