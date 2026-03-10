Luis Ángel Malagón se queda fuera del Mundial y Memo Ochoa revive posibilidades de su sexta copa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El portero del Club América Luis Ángel Malagón sufrió una rotura del tendón de Aquiles durante el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Filadelfia Union, en una lesión que lo deja fuera del Mundial de futbol a tan sólo tres meses de su inauguración.

En el minuto 37 de la primera mitad del enfrentamiento frente al conjunto de la MLS, el defensa Israel Reyes dirigió un pase retrasado hacia el guardameta americanista, quien controló el balón y durante su gesto técnico para despejarlo, cayó al césped adolorido, incluso desentendiéndose del esférico.

Tras la intervención de las asistencias médicas del equipo, Malagón fue sustituido por Rodolfo Cota, y aunque el reporte médico por parte del América no ha oficializado el diagnóstico, trascendió que el también portero de la selección mexicana se lastimó el tendón de Aquiles, en una recuperación estimada en seis meses.

"Malagón":

Porque salió lesionado tras despeje en partido ante Philadelphia Union

pic.twitter.com/5zf5Ti5ZFo — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 11, 2026

Dicha lesión se suma a los jugadores que se mantienen en duda o han generado baja para integrar la lista de 26 futbolistas que formen parte de la selección mexicana con miras al Mundial y le abre la posibilidad a Guillermo Ochoa, actual portero del AEL Limassol FC de Chipre, para que se sume a la convocatoria del ‘Tri’ en lo que sería su sexta Copa del Mundo.