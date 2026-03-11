Congresistas de EU acusan a la FIFA de encarecer el Mundial 2026 y generar un evento excluyente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras en México la sociedad civil se queja del Mundial 2026 y el alza de precios que hay, más de 60 legisladores de Estados Unidos pidieron a la FIFA que se reduzca el costo de los boletos del evento deportivo 2026, acusándola al mismo tiempo de haber fomentado el disparo de los precios y que han vuelto inaccesible el evento deportivo.

La petición se hizo por medio de una carta enviada al organismo deportivo, en la que los congresistas estadunidenses cuestionaron el modelo de comercialización adoptado por la FIFA para esta edición del torneo, en particular, señalaron el uso del llamado “dynamic pricing” o precios dinámicos, un sistema que ajusta el costo de las entradas en tiempo real dependiendo de la demanda.

La misiva también expone que, además del encarecimiento de los boletos, existe una falta de apoyo financiero de la FIFA para los festivales de aficionados, espacios concebidos originalmente para acercar el torneo a quienes no pueden pagar una entrada al estadio.

Según los legisladores, esta situación ha obligado a varias ciudades sede a reducir estos eventos o incluso a privatizarlos.

"Cuando el modelo trinacional para el Mundial de 2026 fue anunciado y confirmado en 2018, la FIFA enfatizó una experiencia de torneo inclusiva, incluida la disponibilidad de cientos de miles de boletos de bajo costo (...) Esa visión de una celebración global accesible ha sido socavada por un modelo de venta de boletos con precios dinámicos que es financieramente excluyente y contrasta marcadamente con la visión presentada”, se lee en la misiva firmada también por la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

De acuerdo con los congresistas, el uso de precios dinámicos en las plataformas de venta y reventa de boletos operadas por la FIFA permite que el organismo capture ingresos inflados mientras coloca la carga sobre los aficionados y los residentes de las ciudades sede.

Es decir, sostienen que, a partir de la especulación de precios, el costo social recae en los aficionados.

También pusieron como ejemplo que, por primera vez en la historia de los mundiales, ciertas ciudades están adoptando “medidas sin precedentes”, como cobrar la entrada a los festivales de aficionados o reducirlos debido a la dificultad para atraer visitantes.

“Instamos a la FIFA a tomar medidas correctivas inmediatas para atender los daños causados por su uso de precios dinámicos, que ha transformado el mayor evento deportivo del mundo en una empresa excluyente impulsada por el lucro, directamente a costa de los aficionados, las comunidades anfitrionas y los contribuyentes públicos”, insistieron.