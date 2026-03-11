Esto es lo que puede hacer la FIFA a la federación que no participe en el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el anuncio del ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali acerca de que la selección nacional de ese país no participará en el Mundial 2026, el Reglamento de la Copa del Mundo establece en el artículo 6 qué decisiones se toman en caso de retiro o exclusión por fuerza mayor.

Por no cumplir con el compromiso ya adquirido, la FIFA podrá multar a la federación que no participe en el Mundial con alrededor de 650 mil dólares y le reclamará el reembolso de los 1.5 millones de dólares que le otorgó como preparación rumbo al Mundial.

Estas sanciones disciplinarias pueden incluir la exclusión de la federación participante en cuestión de una competencia futura de la FIFA o la sustitución de la federación participante por otra”.

Irán calificó al Mundial como líder del grupo 1 de la eliminatoria de la Confederación Asiática de Futbol con 23 puntos producto de de 7 triunfos, 2 empates y 1 derrota.

Cuando comenzaron los bombardeos de Estados Unidos e Israel en contra de Irán el presidente de la Federación de Futbol de Irán, Mehdi Taj, declaró en televisión que la selección podría retirarse de la competencia y advirtió que “los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso”.