FMF entregó 54 gafetes internacionales a árbitros mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) entregó 54 gafetes FIFA a silbantes mujeres y hombres que les permite arbitrar en partidos internacionales.

“Trabajamos constantemente para fortalecer la transparencia y credibilidad de nuestro arbitraje a través de las mejores herramientas tecnológicas como el VAR (Video Assistant Referee o árbitro Asistente de Video diseñado para minimizar errores humanos en el futbol) y el SAOT (Semi-Automated Offside Technology que detecta fueras de juego mediante cámaras y sensores). La comisión no sólo capacita y evalúa sino que forma líderes en la cancha, guardianes de las reglas y referentes de integridad. Hoy celebramos su trabajo, esfuerzo y compromiso”, dijo el comisionado de la FMF, Mikel Arriola.

En el futbol mexicano hay 758 árbitros profesionales, de los cuales 105 son mujeres, es decir, el 13.8 por ciento.

Todos ellos comenzaron este martes 10 una concentración en la sede de la FMF en Toluca que se extenderá durante dos días.

“Los árbitros sostendrán entrenamientos físicos y teóricos en cancha, además de reforzar su preparación en el uso del VAR mediante sesiones teóricas y prácticas en simulador. Estas actividades tienen como objetivo fortalecer las competencias técnicas y físicas de los colegiados, garantizando así el máximo nivel de calidad en el arbitraje nacional e internacional”, informó la comisión.