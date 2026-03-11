Irán no jugará el Mundial 2026; ministro de Deportes no ve "ninguna posibilidad" por la guerra

La selección nacional de futbol de Irán no participará en el Mundial 2026 . Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro de deportes de Irán, Ahmad Donyamali, dijo que la selección nacional de futbol no participará en el Mundial 2026 después de que Estados Unidos bombardeó Irán y acabó con la vida de su líder, el ayatola Alí Jamenei.

"Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán y que se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera", aseveró Donyamali en una entrevista televisiva.

uD83CuDDEEuD83CuDDF7 Irán avisa de que no irá al Mundial debido al conflicto en Oriente Medio.



? Lo ha anunciado Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes de Irán.



De acuerdo al calendario del Mundial, la selección iraní debe jugar contra Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles, sede donde también se mediría a Bélgica el domingo 21 de junio.

Para el viernes 26 de junio está programado el tercer partido de Irán, que forma parte del grupo G, ante Egipto en Seattle donde se realizará una celebración con motivo del orgullo de la comunidad LGBTTI+.

Hasta el momento la FIFA no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Ahmad Donyamali, pero este martes el presidente Gianni Infantino dio a conocer que se reunió con Donald Trump para hablar sobre los preparativos a 93 días del Mundial.

“También hablamos sobre la situación actual en Irán y sobre la clasificación de la selección iraní para la Copa del Mundo. Durante la conversación el presidente Trump reiteró que la selección iraní es bienvenida a competir”.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, también insinuó un boicot tras los acontecimientos relacionados con la selección femenina en la Copa de Asia en Australia. Seis jugadoras decidieron quedarse en el país oceánico después de que el Gobierno de ese país les concediera visados humanitarios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho que ofrecerían esos visados si los australianos no lo hacían.

"¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?", advirtió en este sentido Taj.