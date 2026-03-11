Termina sueño olímpico para beisbol mexicano tras eliminación en el Clásico Mundial

El jardinero derecho italiano Jac Caglianone (derecha) roba la segunda base en la quinta entrada de un partido del Clásico Mundial de Beisbol. Foto: Ashley Landis / AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La posibilidad de ver una vez más a la selección mexicana de beisbol en unos Juegos Olímpicos se desvaneció este miércoles, luego de que la novena tricolor quedara eliminada en la primera ronda del Clásico Mundial tras perder 9-1 ante su similar de Italia en el Daikin Park de Houston, en los Estados Unidos.

Con este resultado, México no sólo quedó fuera de la contienda en la que buscaba emular lo conseguido hace tres años cuando se instaló entre las primeras cuatro selecciones del torneo, también diluyó sus opciones para obtener uno de los dos lugares para América que repartía el Clásico Mundial de Beisbol rumbo a Los Ángeles 2028.

De acuerdo con el proceso rumbo a la justa veraniega fijado por la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC), el torneo olímpico tendrá seis selecciones, de las cuales, Estados Unidos tiene asegurada una cuota como sede, por lo que los otros dos boletos disponibles para el Continente Americano se reparten en el marco del Clásico Mundial, mientras que el resto se distribuirán más adelante entre Asia, Europa, Oceanía y África.

Al término de la primera ronda del torneo, las selecciones de Canadá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, instaladas en los cuartos de final, se mantienen como los únicos países con opciones para obtener su visa a Los Ángeles 2028, a más de dos años de su inauguración.

Después de iniciar con par de triunfos y un total de 24 carreras en sus primeros dos compromisos ante Gran Bretaña y Brasil, México bajó su productividad a la ofensiva a tan sólo cuatro anotaciones en las derrotas frente a Estados Unidos e Italia, país que se ha destacado como la revelación del torneo al concluir la primera ronda como líder invicto del Grupo B, a pesar de que el equipo mexicano se proyectaba como favorito para avanzar junto a los anfitriones.

Vinnie Pasquantino, primera base de la selección italiana y de los Royals de Kansas City, se convirtió en el primer pelotero en conectar tres cuadrangulares en un mismo partido en la historia del Clásico Mundial de Beisbol, mientras que el abridor Aaron Nola lanzó cinco entradas en blanco para atribuirse el triunfo.

México hizo su histórico debut olímpico en el marco de Tokyo 2020 —realizado en 2021 por la pandemia—, sin embargo, en aquella ocasión se despidió del torneo sin triunfos y tres derrotas ante República Dominicana, Japón e Israel para concluir el certamen en el último lugar, por lo que el regreso del beisbol al calendario de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles tras su ausencia en París 2024, revivió la ilusión de formar parte una vez más de la justa veraniega.