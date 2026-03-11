Trump confirma a Infantino que la selección iraní es "bienvenida" en Estados Unidos para el Mundial

El presidente estadunidense Donald Trump recibió el Premio de la Paz de la FIFA de manos de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, durante el sorteo de la Copa Mundial, el 5 de diciembre de 2025, en Washington. Foto: AP

MADRID (EUROPA PRESS) - El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le confirmó que la selección de Irán, país con el que está actualmente inmerso en un conflicto, será "bienvenida" al Mundial de futbol de este verano, y considera que "ahora más que nunca" hace falta este evento "para unir a las personas".

La participación de la selección iraní en la fase final se canceló después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra su país el pasado 28 de febrero, un conflicto que ha arrastrado a otros países de la zona por los ataques de Irán a bases militares estadounidenses en la región.

Esta tarde me he reunido con el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, para hablar sobre el estado de los preparativos para la próxima Copa del Mundo de la FIFA y el creciente entusiasmo a solo 93 días del inicio", indicó Infantino en su perfil oficial de 'Instagram'.

El dirigente confirma su contacto con el mandatario norteamericano sobre "la situación actual en Irán y del hecho de que el equipo iraní se ha clasificado para participar en la Copa del Mundo".

Durante las conversaciones, el presidente Trump reiteró que, por supuesto, el equipo iraní es bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos", advirtió.

"Ahora más que nunca, todos necesitamos un evento como la Copa del Mundo para unir a las personas, y agradezco sinceramente al presidente de Estados Unidos su apoyo, ya que demuestra una vez más que el fútbol une al mundo", ha sentenciado Infantino.

Irán tenía previsto jugar sus tres partidos de la fase de grupos en los Estados Unidos, dos en Los Ángeles y uno en Seattle, y podría incluso enfrentarse al combinado estadounidense en los octavos de final si ambos equipos terminan segundos en sus respectivos grupos.