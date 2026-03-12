Arly Velásquez concluye participación en Milano-Cortina 2026 previo a su última competencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El esquiador alpino Arly Velásquez se despidió de Milano-Cortina 2026 antes de lo esperado, luego de darse a conocer que el mexicano se fracturó el omóplato izquierdo en la víspera de la prueba de slalom gigante, tercer y último compromiso para el mexicano en su quinta cita en unos Juegos Paralímpicos de Invierno.

A través de un comunicado emitido por la jefatura de misión de la delegación mexicana en la justa invernal, se informó que durante las prácticas previas a la competición en el complejo Tofane en Cortina d’ Ampezzo, Velásquez Peñaloza tuvo una caída que derivó en la fractura de la escápula y por tanto, la inmovilización del brazo afectado, con una recuperación inicial estimada en un mes.

“El atleta se encuentra estable y bajo seguimiento médico. En coordinación con el equipo multidisciplinario que lo acompaña durante esta competencia, se encuentran brindándole atención y monitoreo permanente, velando en todo momento por su bienestar, recuperación y adecuada evolución clínica”, se lee en el comunicado.

Luego de presentarse en Milano-Cortina 2026 con una caída en la prueba de descenso libre y finalizar en la decimoquinta posición en slalom supergigante, Velásquez preparaba la que estaba llamada a ser su competencia estelar en la justa invernal.

“Estoy feliz porque las caídas en el esquí pueden ser costosas, pero estoy triste porque si había una disciplina en la que hemos estado trabajando durísimo es en el slalom gigante”, compartió Velásquez a través de un video, en el que agradeció las muestras de apoyo que ha recibido en las últimas horas a raíz de su accidente.

El mexicano llegó a los alpes italianos con el antecedente de haber alcanzado en slalom gigante el décimo lugar en el Campeonato Mundial de Paraesquí 2025 en Maribor, Eslovenia, así como de sumar seis oros en competencias internacionales del circuito norteamericano avalado por la Federación Internacional de Esquí (FIS) durante las últimas dos temporadas.