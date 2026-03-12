Con o sin Irán, el álbum Panini incluirá a la selección (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Marina Benavides, actual directora general de Panini México, habló con Proceso acerca de la estrategia que Grupo Panini tomará con la aparición de la Selección Iraní en su álbum mundialista después de que el ministro de Deportes de esa nación, Ahmad Donyamali, anunció no asistirá al torneo por la guerra contra Estados Unidos.

A menos de cien días de que inicie la Copa del Mundo, Grupo Panini lanzó su nueva colección de tarjetas Adrenalyn XL de cara al cotejo más importante a nivel de selecciones. En la presentación, Benavides aprovechó para pedir a la afición y coleccionistas que se mantengan al pendiente, en particular el próximo lunes 16 de marzo, pues Panini dará un anuncio especificando cuándo saldrá el tan ansiado álbum mundialista.

La colección reúne 630 tarjetas dedicadas a seleccionados nacionales. La edición está compuesta por 417 tarjetas base:

9 tarjetas HERO para cada una de las 42 selecciones ya clasificadas

36 tarjetas CONTENDER dedicadas a las 22 selecciones que aún compiten por su lugar

3 tarjetas especiales de las mascotas oficiales del torneo: Maple™, Zayu™ y Clutch™

–Ayer el ministro de Deportes de Irán dijo que la selección no participará en el Mundial. ¿Qué plan tiene Panini si un equipo no asistirá al certamen?

–No hay plan. La realidad es que nosotros (Panini) empezamos a trabajar mucho tiempo antes. Y este día está en contrapartida de lo que pasó ayer. Y ni modo, es parte también de la vida y estoy segura que se va a convertir en anécdota. Lo que ya está avanzado ya está caminado.

Según el calendario mundialista, Irán debutaría en el Grupo G de la Copa del Mundo 2026 ante Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles, sede donde también enfrentaría a Bélgica el domingo 21 de junio. Su último partido de esa fase sería el viernes 26 de junio ante Egipto en Seattle.

Hasta el momento la FIFA no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Ahmad Donyamali. Sin embargo, este día, Donald Trump, presidente de Estados Unidos escribió a través de la red social Truth Social que Irán “es bienvenida a la Copa del Mundo, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí por su propia vida y seguridad”.