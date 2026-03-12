Mundial 2026 abre la puerta a una ola de fraudes digitales en México: ESET

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de un escenario en donde Estados Unidos con Donald Trump, sigue presionando a México por los problemas de inseguridad y el narcolavado, el Mundial 2026 debe considerarse como un evento de alto riesgo digital.

Esto porque los criminales cibernéticos ya están aprovechando el evento para desplegar mecanismos cada vez más sofisticados que involucrarán la compra de boletos, la contratación de plataformas de streaming, los viajes, el hospedaje y el aumento del comercio electrónico que suele acompañar a este tipo de eventos globales, consideró ESET, compañía especializada en detección de amenazas informáticas y ciberseguridad.

En vísperas del evento a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá, la firma tecnológica presentó un estudio sobre los riesgos digitales que se avecinan alrededor del torneo. Los resultados indican que hay un incremento en campañas sofisticadas dirigidas tanto a mexicanos como a visitantes extranjeros que pueden caer en engaños vinculados al evento deportivo.

“Eventos como el Mundial, concentran una gran cantidad de transacciones digitales en poco tiempo; existe una urgencia por comprar, una gran cantidad de mercancía y usuarios emocionalmente involucrados. Este acontecimiento, además, será especialmente atractivo por el turismo internacional y la digitalización de servicios”, comentó al respecto el investigador de seguridad informática de ESET, David González.

De acuerdo con ESET, estos mecanismos se están dando en la venta falsa de boletos, mediante páginas clonadas y reventa de boletos inexistentes.

Estas operan mediante sitios web falsos, perfiles en redes sociales, anuncios en internet o mensajes de WhatsApp que ofrecen entradas anticipadas o boletos en reventa y solicitan pagos directos.

Según cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), 7 de cada 10 fraudes financieros ocurren en línea.

También, ante la gran afluencia extranjera que se espera en el país, circulan en Internet paquetes falsos “todo incluido” que ofrecen vuelos, hotel, entradas y otras actividades, y solicitan depósitos anticipados para después desaparecer.

A esto se suma el phishing, una modalidad que continúa siendo una de las principales amenazas digitales.

Este método opera mediante correos electrónicos o mensajes que aparentan provenir de empresas oficiales o promociones relacionadas con el Mundial y que dirigen a formularios falsos diseñados para robar datos bancarios o información personal.

Se suma el streaming falso, con el que los ciberdelincuentes aprovechan el interés de los aficionados por ver los partidos. En esta temporada, insiste el ESET, se espera una proliferación de plataformas ilegales que prometen transmisiones gratuitas a cambio de un registro o la descarga de un software que termina siendo un malware capaz de robar información o tomar control de los dispositivos.

“Este año veremos campañas más creativas, personalizadas y sofisticadas. Los cibercriminales utilizan datos filtrados, Inteligencia Artificial y redes sociales para generar mensajes creíbles y difíciles de identificar como fraudes”, agregó el investigador de ESET.

México, con fraudes cibernéticos

En el primer semestre de 2025 se registraron 2.48 millones de reclamaciones por posibles fraudes con montos superiores a los 2,520 millones de pesos, de acuerdo con la CONDUSEF.

“Estas cifras evidencian que el país enfrenta un volumen significativo de fraudes cibernéticos, por lo que el Mundial de este año es un escenario ideal para que los cibercriminales lancen campañas de estafas”, sostiene el estudio de ESET.