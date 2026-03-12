Señalan al Mérida Open de tenis por adeudo a jugadoras que participaron en el torneo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Mérida Open de tenis femenil, organizado por GS Sports Management México, ha sido señalado por no cumplir con el pago a las jugadoras que se dieron cita en el certamen, realizado del 23 de febrero al 1 de marzo en la capital yucateca y que ofrecía una bolsa total de 1.2 millones de dólares repartido entre las tenistas participantes.

De acuerdo con un mensaje enviado por Nikki Rusch, coordinadora de premios de la Asociación de Tenis Femenil (WTA), a las tenistas que participaron en el certamen y que recoge el diario deportivo AS México, el pago de la bolsa se ha “retrasado inesperadamente”, y que hará las gestiones para que dicho adeudo sea solventado.

“A nombre del torneo, nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto les haya podido causar”, se lee en la comunicación firmada por Rusch sobre el impago de la organización en el certamen colocado por segundo año consecutivo en la categoría WTA 500, el tercer nivel de importancia en el circuito, sólo superado por los Grand Slam y los torneos WTA 1000.

La empresa GS Sports Management México SA de CV es encabezada por Gustavo Santoscoy Arriaga y su hijo Gustavo Santoscoy García, quien se desempeñó como el director del torneo para el Mérida Open, en empresa que también se encarga de la organización del Guadalajara Open, programado en este año del 14 al 20 de septiembre en el Centro Panamericano de Tenis.

Los 1.2 millones de dólares ofrecidos para la edición de 2026, representaron un incremento del 13 por ciento respecto a la bolsa entregada en 2025, con un premio de 185 mil dólares que le corresponden a la campeona Cristina Bucsa, de España, quien derrotó en la final a la polaca Magdalena Frech, que debiera recibir 114 mil 500 dólares.

En enero último, Proceso expuso las inconsistencias que existen en la operación actual de las instalaciones públicas construidas para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Guadalajara 2011, entre ellas el complejo tenístico en Zapopan.

En este contexto, la figura de Gustavo Santoscoy Arriaga emerge como uno de los empresarios del deporte consentidos de las autoridades locales y quien en 2025 recibió como parte de un convenio de colaboración la cantidad de un millón de pesos por parte del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code Jalisco), a cambio de “formar atletas de alto rendimiento para que se integren a la selección Jalisco de tenis” sin especificar cantidad o un mecanismo para la detección de talentos.

Asimismo, GS Sports Management México y el Code firmaron en 2025 un convenio en el que la dependencia gubernamental le facilita las instalaciones del llamado Domo Alcalde a Gustavo Santoscoy para la realización de la Pro Padel League Guadalajara del 14 al 17 de agosto sin una contraprestación económica que ingrese a las finanzas del organismo, permitiendo gratis la organización de un torneo en una instalación deportiva pública a un particular con fines de lucro.