Trump recomienda a selección iraní de futbol no asistir al Mundial “por su seguridad”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó este jueves a la selección iraní de futbol no asistir al Mundial en territorio estadunidense al considerarlo inseguro para los jugadores.

A través de un mensaje en la red Truth Social, el mandatario estadunidense dio a entender que será mejor que el torneo se realice sin la participación de Irán, sumándose así a la lista de declaraciones contradictorias hechas por Trump sobre el tema en los últimos días a raíz de los bombardeos a este país.

“La selección de futbol de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo”, escribió Trump. “Pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí por su propia vida y seguridad”, agregó en la escueta publicación.

Hace apenas un par de días, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, compartió que había hablado con Trump sobre la participación de Irán y que el Mundial representa un espacio para mandar un mensaje de unión entre los pueblos.

Dichas declaraciones llegan después de que el propio ministro del Deporte de Irán, Ahmad Donyamali, manifestara que no había condiciones para participar en el torneo tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei en uno de los ataques estadunidenses.

La semana pasada, en entrevista exclusiva con el portal Politico, Trump aseguró que “no le importaba” si Irán participaba o no en el Mundial. “Creo que Irán es un país muy derrotado y que está funcionando apenas con lo mínimo”, agregó en esa ocasión el presidente de Estados Unidos.

A menos de tres meses de que se ponga en marcha el torneo, la ausencia de Irán en la Copa del Mundo luce inminente y abre preguntas sobre la solución deportiva que dará la FIFA, cuyo reglamento le da libertad total para decidir a la selección sustituta.

A falta de la oficialización de su salida, el calendario de Irán como parte del Grupo G en el Mundial le marca enfrentamientos ante Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles, contra Bélgica el día 21 en la misma ciudad y frente a Egipto el 26 en Seattle, en partido que además había generado controversia al ser programado antes del sorteo como el enfrentamiento que reivindique el día del orgullo gay y que coincidió con un duelo entre dos países que condenan abiertamente la homosexualidad.