Agencia Mundial Antidopaje evalúa vetar a Trump en los Juegos Olímpicos 2028

(AP).- La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) está considerando modificar sus reglas para intentar impedir que el presidente Donald Trump y todos los funcionarios del gobierno estadounidense asistan a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, una medida que también podría tener implicaciones para la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos este verano.

La propuesta, que figura en la agenda de la reunión del comité ejecutivo del organismo mundial de control antidopaje del próximo martes, es la última maniobra surgida de la negativa, que se prolonga desde hace años, del gobierno estadounidense a pagar sus cuotas anuales a la AMA. Esta negativa forma parte de la protesta unánime y bipartidista del gobierno estadounidense contra la gestión de la agencia en un caso que involucra a nadadores chinos y otros asuntos.

La Associated Press tuvo conocimiento del punto del orden del día a través de la correspondencia obtenida entre la AMA y funcionarios europeos involucrados en la toma de decisiones de la agencia. Otras dos personas con conocimiento del orden del día confirmaron a la AP la existencia de la propuesta de reglamento; no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre el tema, que aún no se ha hecho público.

El portavoz de la AMA, James Fitzgerald, dijo que "no hay nada nuevo aquí", señalando que las discusiones relacionadas con el tema de qué hacer con los gobiernos que retienen fondos han estado en curso desde 2020 y no están directamente relacionadas con Estados Unidos.

La propuesta, de hecho, se planteó por primera vez en 2024, cuando las autoridades estadounidenses presionaron con éxito para que fuera rechazada. Desde entonces, Estados Unidos ha perdido su asiento en el comité ejecutivo.

“A pesar de las crecientes amenazas de la AMA, seguimos firmes en nuestra exigencia de rendición de cuentas y transparencia por parte de la AMA para garantizar una competencia justa en el deporte”, dijo Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP).

Si se aprueba, la norma sería principalmente simbólica, dadas las limitaciones que una federación deportiva internacional podría imponer al presidente de un país que asiste a un evento dentro de sus propias fronteras.

“Jamás había oído hablar de una fundación suiza con un presupuesto de 50 millones de dólares capaz de imponer una norma para, por ejemplo, impedir que el presidente de Estados Unidos vaya a ningún sitio”, declaró Rahul Gupta, predecesor de Carter en la ONDCP, quien formó parte del comité ejecutivo de la AMA hace dos años y lideró el movimiento para rechazar la propuesta. “Y la siguiente pregunta que hay que hacerse es: ¿Cómo van a hacerla cumplir? ¿Van a enviar una notificación roja de Interpol? Es absurdo. Está claro que no lo han pensado bien”.

La AMA sugiere que podría actuar con rapidez, pero el impacto en la próxima Copa del Mundo es incierto

La propuesta contempla un sistema de sanciones de tres niveles para los países que no paguen sus cuotas. En el caso de Estados Unidos, esto asciende a unos 3,7 millones de dólares del año pasado, más 3,6 millones que no pagó en 2024. Entre las sanciones más severas se incluye la exclusión de representantes gubernamentales de la participación en eventos importantes como Campeonatos Mundiales y Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Eso incluiría a Trump, al vicepresidente JD Vance y a miembros del Congreso, quienes recientemente aprobaron cientos de millones de dólares en fondos para seguridad y otros aspectos logísticos para la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Fitzgerald afirmó que la próxima reunión de la Junta de la Fundación WADA, que aprobaría formalmente cualquier medida, no está programada hasta noviembre, lo que sugiere que la norma no estaría vigente a tiempo para la Copa del Mundo. No respondió de inmediato a preguntas específicas sobre cómo podría verse afectada la participación de Trump en la Copa del Mundo.

Sin embargo, en respuesta a una pregunta de las autoridades europeas sobre los plazos, la AMA escribió: «La propuesta podría implementarse sin demoras indebidas. Si fuera necesario, el Consejo de la Fundación podría examinar la propuesta mediante una circular o en el contexto de una reunión extraordinaria».

Según un borrador de la propuesta, la norma se aplicaría a los gobiernos que no hayan pagado sus cuotas antes del 31 de enero del año siguiente a la fecha de la factura. Estados Unidos no ha pagado sus cuotas a la AMA desde 2023.

Los representantes del Comité Olímpico Internacional, la FIFA y el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos no respondieron a los correos electrónicos de AP en los que se solicitaban comentarios sobre cómo se podría hacer cumplir la prohibición impuesta a Trump y otros funcionarios estadounidenses.

Estados Unidos ha estado solicitando a la AMA que se someta a auditorías independientes

El presupuesto de la AMA se fijó en 57.5 ??millones de dólares para 2025. Recibe la mitad de su financiación del COI y la otra mitad de gobiernos de todo el mundo. Las contribuciones de los gobiernos se basan, en líneas generales, en el tamaño de sus equipos deportivos, y Estados Unidos siempre ha sido uno de los países que más ha aportado.

Esta disputa lleva gestándose desde la primera administración Trump, y tiene su origen en la desconfianza de Estados Unidos hacia el sistema mundial antidopaje, que fue objeto de escrutinio internacional por primera vez por su gestión de un escándalo de dopaje ruso que se remonta a antes de los Juegos Olímpicos de Sochi en Rusia en 2014.

En 2024, se supo que 23 nadadores chinos —algunos de ellos del equipo que participó en los Juegos Olímpicos de París— habían podido competir a pesar de haber dado positivo en un control antidopaje. La AMA aceptó la teoría del organismo antidopaje chino de que los atletas habían estado contaminados con restos de un medicamento cardíaco prohibido en la cocina de un hotel.

La ONDCP y el Congreso, tanto bajo la administración de Trump como la de Biden, han retenido los pagos a la AMA.

En el último episodio de la polémica, el gobierno restringió los pagos hasta que la AMA se sometiera a una auditoría independiente. La AMA defendió sus prácticas de auditoría y, en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina el mes pasado, volvió a exigir a Estados Unidos el pago de las cuotas.

Ahora, la agencia busca mayor influencia en sus intentos de cobrar.