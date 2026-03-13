Atlético Morelia separa a futbolista Uziel García por presunto amaño de partidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La directiva del Club Atlético Morelia de la Liga Expansión MX dio a conocer este viernes que Uziel García ha sido separado del plantel, en lo que ha trascendido forma parte de una investigación del equipo ante sospechas por amaño de partidos que involucran al defensa central.

A través de un escueto comunicado, el equipo michoacano hizo pública la noticia, aunque sin dar más detalles sobre el caso que puede involucrar al menos a otros tres jugadores de la organización.

“El Club Atlético Morelia hace de su conocimiento que el jugador Uziel Amin García Martínez, a partir de esta fecha, queda desvinculado de nuestra institución”, se lee en el documento.

Horas previas al anuncio, reportes en la prensa local también señalaban a Brayton Vázquez, Diego Gallegos y Luis Sandoval como otros jugadores que estaban siendo investigados por el club, aunque de momento sólo se dio a conocer la baja de Uziel García.

Durante el partido ante Atlante y Morelia del pasado 7 de marzo, García cometió una falta dentro de su área que derivó en un penalti en contra del club michoacano y en el primer gol para los Potros de Hierro, quienes finalmente se llevaron el triunfo 2-1, en una jugada que ha levantado las sospechas sobre el arreglo del partido.

Uziel García, jugador investigado por presuntos amaños, hoy dado de baja oficialmente del Atlético Morelia cometió este penal el fin de semana. pic.twitter.com/RhohTMVKSW — Humberto Torres (@HumbertoTorresV) March 13, 2026

Este caso se suma a otros episodios de amaño de partidos cada vez más recurrentes en el balompié mexicano.

En enero pasado, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) abrió una investigación a la jugadora Sofía Álvarez Tostado, derivado de una serie de denuncias que la señalan como parte de una red de corrupción deportiva en la Liga Premier MX y que ocasionó la suspensión del partido entre Héroes de Zaci FC y Cañoneros FC como parte de las investigaciones.