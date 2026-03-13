Cuando practicar un deporte se paga con la vida

OAXACA, Oax (Proceso).– Héctor Gómez Sierra, el ciclista oaxaqueño que falleció al concluir una de las competencias selectivas clasificatorias rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, ya fue sepultado en Ocotlán de Morelos, su tierra natal.

Con apenas 20 años, Héctor fue despedido, este miércoles 11 de marzo, por su familia, amigos y compañeros de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” en Oaxaca, así como del equipo de ciclistas que lo acompañó en su aventura.

El director del Instituto del Deporte en el estado de Oaxaca, Arturo de Jesús Chávez Ramírez, manifestó que, al confirmarse el fallecimiento de Héctor, el gobierno de Oaxaca facilitó su traslado a través de una ambulancia aérea.

Antes relató que Héctor se dedicó al ciclismo casi toda su vida porque desde los sies o siete años practicaba el ciclismo. Era un atleta en crecimiento porque había venido de menos a más en las últimas tres ediciones de la Olimpiada Nacional.

Héctor Gómez Sierra falleció eldomingo 8 de marzo, luego de participar en el clasificatorio de ciclismo de montaña celebrado en Jalisco rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.

El funcionario explicó que antes del lamentable el suceso Héctor representaba a Oaxaca en los últimos eventos deportivos, pero desafortunadamente en su participación en Guadalajara, Jalisco, rumbo al clasificatorio nacional a la Olimpiada Nacional, se desmayó al finalizar una de las pruebas mas exigentes de short track de montaña.

Se sentía mal y lo dejaron competir

Dijo que previo al evento de la fase final nacional, el deportista entregó un certificado médico que avala su estado de salud y “él cumplió con todos los requisitos como cualquier otro deportista que participó en este evento”.

El short track de montaña, explicó, “es una de las pruebas más exigentes del ciclismo y desafortunadamente participa, lleva a cabo su prueba y una vez que culmina su prueba se baja de la bici, toma agua, se hidrata, se siente muy cansado y se desmaya.

“Los primeros reportes que nos dan y las referencias que tenemos de sus compañeros es que él, durante la carrera, les comentaba que se sentía muy cansado y pensó que era parte de la fatiga natural porque es una de las este modalidades más exigentes y que para muchos deportistas, no sólo en el ciclismo, sino en cualquier lado, pues la fatiga nos genera un malestar”,

“Una vez que Héctor se baja de su bici, toma agua, se desmaya y lo atiende inmediatamente el personal de primeros auxilios que se tiene como en cada competencia de manera oficial y sin embargo, éste no reacciona, por lo cual se lo llevan al hospital que afortunadamente se encuentra cerca de la zona metropolitana y eso permite trasladarlo en menos de 20 minutos”, añadió Chávez Ramírez.

Chávez. Ofrecimiento de respaldo institucional. Foto: Facebook / Arturo de Jesús Chávez

Añade el funcionario: “Desafortunadamente, cuando llega al hospital fallece. Nos enteramos a los cinco minutos por el reporte del delegado del instituto del deporte. Se le marcó a los papás para darles la mala noticia, se les ofrece el respaldo institucional y del gobierno del Estado.

Nos comunicamos con el gobernador (Salomón Jara Cruz) y desde ese momento estuvo muy atento de la participación de los jóvenes y nos pide que le demos todas las facilidades a los papás y se les manda una ambulancia aérea para que lo trasladen de Jalisco a Oaxaca.

Arturo de Jesús Chávez Ramírez destacó que a Héctor Gómez Sierra se le hicieron todos los procedimientos correspondientes y que se le dispensó la autopsia a petición de sus padres.

Al preguntar cuál fue la causa de la muerte que se asentó en el acta de defunción, dijo que por prudencia no pidieron esa información porque “el papá recibió todo, no quiso la autopsia. El papá dijo que por favor nadie tocara a su hijo y hasta ahí nos quedamos. Al llegar al aeropuerto los fuimos a dejar hasta su casa y hoy (miércoles 11 de marzo) lo enterraron”.

Certificados médicos al vapor

Una fuente que estuvo presente durante los servicios funerarios del ciclista oaxaqueño en Ocotlán de Morelos, ubicado a unos 35 minutos de la capital de Oaxaca, refirió que la comunidad local cicliesta está muy intrigada sobre qué causó la muerte de un deportista que se supone que gozaba de una buena salud, vivía alejado de los vicios y dedicado al ciclismo.

La misma fuente, que es cercana a quienes practican este deporte en esa zona, refirió que los certificados médicos que les solicitan a los deportistas los expiden en cualquier centro de salud y son muy básicos y no incluyen perfiles sanguíneos o ecocardiogramas que son indispensables en un deportista de alto rendimiento como lo era Héctor Gómez Sierra. (Con información de Omar Oliver)