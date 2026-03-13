Selección de Irak tiene mayoría de visados para disputar repechaje mundialista en Monterrey

Selección de Irak ya tiene mayoría de visados para disputar el repechaje mundialista en Monterrey. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco de la inauguración de la exposición “Y fue en México” en el Palacio Postal, como parte del arranque del Mundial Social México 2026, Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA, aseguró que el país está listo para recibir los partidos de repechaje para el Mundial y con ello a Irak, país que tuvo cerrado su espacio aéreo tras los bombardeos en Medio Oriente y dificultades para tramitar sus visas.

“Tendremos los partidos de repechaje con la Selección Iraquí, y hay que decirlo con transparencia, sí hubo algunos problemas derivados del conflicto (en Medio Oriente) para emitir las visas porque se hace conforme a normatividad, aunque sean jugadores, ellos deben ir a tramitar su visa, pero se están haciendo todos los trabajos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para emitir las visas correspondientes. La información que tengo es que la mayoría ya cuentan con visa para venir al país”, comentó hacia el final del acto.

En Monterrey, Nuevo León, se disputará el partido Bolivia vs. Surinam, programado para el 26 de marzo a las 17:00 horas, y el ganador se jugará el boleto contra Irak, el 31 de marzo del 2026 a las 21:00 horas.

Respecto a la salida de Irán del Mundial, y la posibilidad de que jugara sus partidos en México en lugar de Estados Unidos, esto pese a que el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, aseguró que no participarán en el Mundial, “después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”, Cuevas declaró:

"No tenemos ninguna comunicación formal, no hay ningún escrito ni llamada, vamos a revisar qué pasa con esta coyuntura. México es amigo de todos los países, de todos los pueblos, pero en este caso las reglas son las de la Copa Mundial de la FIFA y vamos a revisar qué sucede en los próximos días o semanas”.